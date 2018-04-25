خاطره انگیزترین قطعات همایون خرم در تالار وحدت اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بردیا صدرنوری با اشاره به جزییات کنسرت «گلهای خرم» بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته در کنسرت پیش رو که با عنوان «گلهای خرم» به علاقه مندان ارایه خواهد شد، ترکیبی از خاطره سازترین آثار زنده یاد همایون خرم در دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی متشکل از اصفهان، ماهور، همایون، شور و دشتی در قالب ۱۶ قطعه با هنرمندی بابک شهرکی نوازنده ویولن و بنده به عنوان نوازنده پیانو اجرا می شوند.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های این کنسرت تمرکز روی موسیقی بی کلام است که هم بابک شهرکی به عنوان فرزند هنری زنده یاد همایون خرم و هم بنده روی آن تاکید ویژه ای داشته و داریم. همه دوستداران موسیقی می دانند که اجرای آثار بی کلام یکی از فعالیت های موثر و پرمخاطب موسیقی ایرانی در دهه های گذشته بود که متاسفانه در سال های اخیر کمرنگ تر شده و ما شاهد این هستیم که آثار با کلام بیشتر مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است. از این رو تلاش کرده ایم تا به سهم خود به موضوع موسیقی بی کلام توجه بیشتری کنیم که برگزاری این کنسرت مقدمه ای برای فعالیت های آینده ما در این زمینه است.

صدرنوری گفت: بابک شهرکی طی سال های گذشته با تنظیم و اجرای آثار همایون خرم، آلبوم «گلهای خرم» را در بازار موسیقی منتشر کرده بود و با توجه به حس و حال بسیار ارزشمند و متفاوتی که این اثر موسیقایی داشت، تصمیم گرفتیم عنوان کنسرت را نیز «گلهای خرم» بگذاریم که تصور می کنم عنوان مناسبی برای این کنسرت باشد. به هر صورت تمام تلاش ما این است که بتوانیم با اجرای چنین آثاری نقشی در ارتقا کیفی گوش شنیداری مخاطبان امروزی به ویژه در حوزه موسیقی ایرانی داشته و یاد استاد همایون خرم آهنگساز و ویولنیست با اخلاق و بزرگ کشورمان را زنده کنیم.

این نوازنده پیانو در پایان گفت: تمامی آثاری که در این کنسرت برای مخاطبان اجرا می شود، با اجازه خانواده زنده یاد همایون خرم برای کنسرت تنظیم شده است. ما معتقدیم این وظیفه تمامی هنرمندان فعال عرصه موسیقی است که اگر علاقه مند به اجرای آثار بزرگان درگذشته موسیقی کشورمان هستند، با رضایت کامل بستگان و وابستگان حقوقی و حقیقی این هنرمندان نسبت به اجرای کارها اقدام کنند. این موضوع مساله بسیار مهمی است که باید در قالب یک فرهنگ کاری مورد توجه قرار گیرد.

کنسرت «گلهای خرم» با نوازندگی ویولن بابک شهرکی و نوازندگی پیانو بردیا صدرنوری ساعت ۲۱:۳۰ روزهای پنجشنبه ۲۰ و جمعه ۲۱ اردیبهشت به همت موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش» در تالار وحدت تهران برگزار می شود.