تعداد دهیاران زن در زنجان رشد ۴۳ درصدی یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شورای استان زنجان، شیما افشاری با اشاره به نقش زنان در اقتصاد و کارآفرینی رشد چشمگیر و انفجار گونه زنان کارآفرین را از جمله تحولات رخ داده در دهه‌های گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: حضور زنان در عرصه‌های کارآفرینی کشور در بهبود شاخص‌های اقتصادی و در نتیجه کارآمد شدن سرمایه انسانی جامعه ضروری است.

وی با اشاره به اینکه توجه به توانمندی زنان باید بیش از گذشته باشد و در این زمینه باید از توانمندی بانوان به نحو مطلوب استفاده شده و به آنها آگاهی داده شود، تصریح کرد: این آگاه‌سازی می‌تواند به بانوان کمک کند تا به اهمیت نقش و حضورشان چه در جامعه و چه در خانواده پی ببرد.

عضو شورای اسلامی استان زنجان با بیان اینکه اگر جامعه‌ای بخواهد به کارآفرینی زنان بیشتر اهمیت دهد باید بانوان توانمند جامعه را به لحاظ اقتصادی نیز تقویت کند، تصریح کرد: تقویت اقتصادی آنان فقط از لحاظ مالی نیست بلکه توجه به بعد روانی زنان نیز حائز اهمیت است به طوری که تاثیرگذاری خود را در اقتصاد جامعه احساس کنند.

افشاری با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند، افزود: عدم مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مشکلی بر سر راه توسعه کشور تلقی شود.

عضو شورای اسلامی استان زنجان ضمن ابراز خرسندی از حضور تعداد قابل توجهی از زنان مناصب مدیریتی و پست‌های اداری و امتیازهای کاری در کشور، سکان داری آموزش و پرورش استان زنجان توسط خانم رشتچی را اقدام مبارکی برای جامعه زنان دانست.

افشاری خاطرنشان کرد: در ابعاد کوچک و در سطح یک شهر و روستا نقش زنان بارزتر و عینی‌تر شده و حضور آنان ضمن دلگرمی طیف زیادی از مردم در اجتماعات باشکوه بوده و این خودباوری دینی و اعتقادی را به رخ تمامی کسانی می‌کشاند که می‌خواهند به گونه‌ای به زنان القا کنند، که نقش زنان محدود بوده و در حد تعاریفی است که از قبل تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه گاها تلفیق حس ظریف زنانه و مادرانه با حس حاکمیتی خروجی جدیدی را به وجود می‌آورد که در نتیجه آن باعث آرامش و تلطیف و روان شدن کارهای اداری یک مجموعه می‌شود، بیان کرد: افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی هم در مجلس و هم در انتخابات شوراها دستاوردی است که به نظر می‌رسد فعالان حوزه زنان سال‌ها در انتظار آن بودند.

افشاری با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد نتیجه دو انتخابات مجلس و شورا نشان از توجه به جایگاه زنان به عنوان مطالبه‌ای انکار ناشدنی دارد و استفاده از ظرفیت زنان در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم اجتناب ناپذیر است، یادآور شد: قرار گرفتن زنان در جایگاه واقعی آنان یک الزام تاریخی برای توسعه کشور بوده و به هیچ وجه نباید از کنار این موضوع بی‌تفاوت گذشت و اهمیت آن را نادیده گرفت.

عضو شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه جامعه به این جمع‌بندی رسیده که موضوع زنان باید مورد توجه قرار گیرد نه به این دلیل که زن بوده و به توجه نیاز دارند بلکه برای رسیدن به توسعه و پیشرفت نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های جامعه در بخش نیروی انسانی است، گفت: توسعه به معنای واقعی ممکن نمی‌شود مگر اینکه نقش و جایگاهی که زنان می‌توانند و باید در آن نقش داشته باشند به رسمیت شناخته شده و مورد توجه قرار گیرد از همین رو این مطالبه یعنی استفاده از ظرفیت زنان در گذشته هم بوده و رفته رفته عملیاتی‌تر می‌شود.

افشاری با بیان اینکه یکی از راه‌های قابل تأمل برای حضور زنان در حوزه مدیریت روستا نهاد دهیاری است و انتخاب دهیار شایسته بر روند توسعه روستا و به دنبال آن بر روند توسعه کشور تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون تعداد دهیاران زن با رشد ۴۳ درصدی مواجه بوده است، گفت: این رشد نشان از بالندگی فکری- فرهنگی روستائیان و توانمندی زنان در عرصه‌های مدیریت روستایی و اعتماد شوراها به زنان است.

افشاری خاطرنشان کرد: به نمایش گذاشتن قدرت، توانایی، انگیزه و ظرفیت زن مسلمان ایرانی برای حضور در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، بهره‌گیری از تمامی توان و ظرفیت، کمک به توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی، تلاش برای توانمندسازی خود در راستای موفقیت در انجام وظایف محوله از زنان عضو شورا و دهیاران انتظار می‌رود.