صنعتگران استان قزوین ۱۶ میلیارد ریال پاداش انرژی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد قافله باشی درهمایش مدیریت مصرف در بخش صنعت که روز چهارشنبه در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین بیش از ۵۸۵ هزار مشترک داریم که ۴۴۰۶ مشترک صنعتی است.

وی افزود: ۴۴.۲ درصد مشترکان استان را واحدهای صنعتی تشکیل می دهند و ۴۸ درصد مصرف انرژی در لاین حوزه است و استفاده از انرژی در تولید از شاخص های خوب استان تلقی می شود.

قافله باشی تصریح کرد: در سال گذشته ۳۴۰ میلیارد تومان فروش برق داشتیم که ۱۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن توسط صنعت پرداخت شد.

کاهش نرخ تلفات انرژی در قزوین

وی یادآورشد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده شاهد کاهش تلفات برق از ۷.۶۷ درصد به ۷.۳۲ درصد بودیم و تک رقمی شدن تلفات بیانگر دستیابی به اهداف پیش بینی شده است.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان بیان کرد: در سال گذشته سهم مدیریت مصرف استان ۲۵ مگاوات بود که با همکاری بخش صنعت این میزان به ۷۵ مگاوات رسید و ما توانستیم ۳۰۰ درصد به اهداف خود دست یابیم.

وی گفت: امسال نیز مدیریت و کاهش مصرف ۵۰ مگاوات انرژی از سوی صنایع پیش بینی شده که امیدواریم با همکاری تولیدکنندگان به آن دست یابیم.

قافله باشی اظهارداشت: در سال گذشته ۳ میلیارد تومان پاداش همکاری به مشترکین استان پرداخت شد که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آن به بخش صنعت بود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۸۵ واحد صنعتی با اداره برق همکاری کردند و با عقد ۱۷۲ قرارداد زمینه ۷۵ مگاوات صرفه جویی فراهم شد.

قافله باشی اضافه کرد: امسال باید صنایع حدود ۱۵ درصد در مدریت مصرف مشارکت و همکاری کنند تا از تابستان بدون خاموشی عبور کنیم.

در این مراسم از ۲۰ واحد صنعتی که در تابستان با مدیریت مصرف با شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین همکاری داشتند تقدیر و هدایای نقدی به آنها داده شد.