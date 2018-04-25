به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه دانش و فناوری در کشور مستلزم تربیت نیروهای متخصص و آشنا به شرایط صنعتی کشور است. از این رو ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی با هدف ارتقای سطح علمی دانشجویان با شرایط کاری و صنعتی کشور در نظر دارد دسترسی آسان به دادههای دریایی علمی، آموزشی و تخصصی را با همکاری نهادهای دریایی برنامهریزی اجرا کند.
بهنام رضایی آسیابر دبیر گروه ترویج و آموزش ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی معاونت علمی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح علمی و دسترسی آسان به دادههای دریایی علمی گفت: پایگاه اطلاعات دریایی ایران (imarine.ir) برای اولین بار در کشور دست به احداث بخشی مجزا در زمینه دسترسی به پایاننامههای دانشجویی انجامشده در رشتههای حوزه دریا زده است.
رضایی گفت: در این بخش پایاننامههای دانشجویی انجامشده در تمام دانشگاههایی که در آنها رشتههای مهندسی حوزه صنایع دریایی تدریس می شود قرارگرفته است تا در جهت احقاق هدف خود که تأسیس بانک اطلاعاتی در زمینه پژوهشهای دریا است گام بلندی برداشته باشد.
دبیر گروه ترویج و آموزش ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی معاونت علمی با اشاره به بخش مختلف تشکیلشده در این بانک بیان کرد: در کنار این بخش، سایتهای دیگر تشکیلشده در این پایگاه همچون پایگاه اطلاعرسانی محصولات و تجهیزات دریایی؛پایگاه اطلاعرسانی مشاغل و فناوریهای دریایی؛ تالار گفتمان دریایی و پایگاه اطلاعات شرکتها،حمایتها و مناقصات حوزه دریا؛ همچنین پایگاه دادههای دریایی و بانکهای اطلاعاتی راهاندازی شدهاند.
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