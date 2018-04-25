به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مسابقات بین‌المللی قرآن روشندلان اعلام شد.

بر همین اساس نماینده‌های مالزی و هند رتبه‌های اول دو رشته قرائت و حفظ کل قرآن کریم را از آن خود کردند.

همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته قرائت نفر دوم و در رشته حفظ حائز رتبه پنجم شد.

رشته حفظ قرآن کریم

محمد انیس از هند

اکرم آوچار از ترکیه

محمد السعید عبدالغنی القمیری از مصر

عبدالله همدسالم حمدابوشریده از قطر

محمد تقی کریمی ایران

اشرف الاسلام تفذل از بنگلادش

مرتضی علی ناجی از عراق

محمد انور عسگر از سریلانکا

علی ادریس عبدالسلام از نیجریه

اسماعیل مشنن از الجزایر

زکریا دیبو دیبو حاعک از سوریه

در رشته قرائت قرآن کریم :

محمد قاییم نیزار از مالزی

امیدرضا رحیمی از ایران

حسین محمد شلال از عراق

ابراهیم آلتونتاش از ترکیه

مجتبی صفارزاده از افغانستان

معظم محمد مبارک از بنگلادش

محمد احمد السیدطلبه از مصر

علاش عمار از الجزایز

طارق زیاد الجزار از سوریه

شیهاویت آرومپونی از فیلیپین

حسن انور حمیه از لبنان