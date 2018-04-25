آب ذخیره شده در سد رئیسعلی پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان بوشهر اظهار داشت: در سال زراعی جاری شاهد کاهش ۶۰ درصدی بارندگیها در استان بوشهر بودیم و این موضوع میزان ذخایر آبی را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه تنها ۱۹ درصد از مخزن سد رئیسعلی دلواری آبگیری شده است، ادامه داد: میزان ذخیره آب در سد رئیسعلی دلواری ۱۲۸ میلیون متر مکعب است که تنها ۵۹ میلیون متر مکعب قابل برداشت است و مابقی به عنوان آب پایدار سد و میزانی برای تبخیر و طرحهای زیستمحیطی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر افزود: میزان آب تخصیصی در بخشهای مختلف پس از تصویب برنامه با پویش سازگار با کمآبی در شورای حفاظت منابع آب و شورای برنامهریزی و توسعه استان و همچنین تصویب در کارگروه ملی سازگار با کمآبی کشور تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: برنامه تامین آب آشامیدنی، صنعت، کشاورزی، فضای عمومی و خدماتی استان بوشهر متناسب با پویش سازکار با کمآبی تدوین شده است.
رجایی با اشاره به اینکه آبیاری نخیلات در چند دور در سال جاری امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: آب سد رئیسعلی دلواری میتواند تامین کننده یک دوره آب نخیلات منطقه در یک سال باشد.
نظر شما