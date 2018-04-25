مسیر مقابله با دشمن نیازمند صبر و پایداری است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس اظهار کرد: استکبار جهانی از ابتدا می خواست منطقه خاورمیانه را تبدیل به مستعمره خود کند در حالی که باتمسک به جهاد نخواهیم گذاشت به اهداف خود برسد.

وی بیان کرد: اگر کشوری می خواهد شکوفا شده و پیشرفت کند باید در برابر صهیونیست بایستد چنانچه ایران اسلامی در چهل سال گذشته اینگونه عمل کرد.

رئیس دفتر جبهه مقاومت اسلامی ادامه داد: مقابله ایران با رژیم صهیونیستی نشان دهنده قرار داشتن انقلاب اسلامی در مسیر صراط مستقیم است و البته مسیری که ایران انتخاب کرده است راه ساده ای نبوده و نیازمند ایمان، استقامت و صبر است.

ابوشریف اظهار کرد: در راه مقابله با صهیونیست شهادت را در پیش رو داریم اما بر این باور هستیم که در نهایت صهیونیست نابود شدنی است و باید بدانیم تسلیم غرب شدن جز ذلت چیزی برای ملت ها به همراه ندارد.

ایجاد اختلاف توطئه دشمن در جامعه

معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس شکست غرور کسانی بود که تصور می کردند با ابزار نظامی می توانند به اهداف خود برسند.

علی اسماعیلی بیان کرد: زمانی دشمن با ابزار نظامی علیه ما توطئه می کرد اما امروزه با نیرنگ های مختلف از جمله ایجاد اختلاف در بین ملت بر علیه ما توطئه می کند.

وی گفت: اما افتخار ما این است که مسئولان نظام اسلامی در عین تنوع و تفکر سلایق در ارتباط با منافع ملی و عزت کشور ید واحده هستند و بر اساس قانون اساسی همه سلایق سیاسی در کشور محترم بوده و در انتخابات مردم به سلیقه سیاسی مد نظرشان رای می دهند.

معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: امروزه باید بسیار هوشیار باشیم زیرا در بسیاری از مسائل و مشکلات کشور چون مسائل ارزی توطئه دشمن نیز دیده می شود.