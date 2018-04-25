لیست خودروهای فاقد استاندارد هنوز اعلام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح کارگاه سه‌روزه «من کالای ایرانی می‌خرم» که در سازمان ملی استاندارد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درصدد هستیم هنرمندان با مفهوم استاندارد آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه این کارگاه با استقبال خوب هنرمندان گرافیست مواجه شده است، افزود: باید پیوست فرهنگی «کالای ایرانی می‌خرم» موردتوجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری به برگزیده شدن طرح یک طراح ایرانی در سازمان بین‌الملل استاندارد اشاره کرد و گفت: به همین منظور بر آن شده‌ایم تا از ظرفیت‌های هنری برای حمایت از خرید کالای ایرانی بهره بگیریم.

پیروز بخت در ادامه با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال، گفت: مدیریت واردات از سوی سازمان ملی استاندارد به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و برای تحقق این مهم هماهنگی‌های لازم میان سازمان ملی استاندارد و وزارتخانه‌های مربوطه ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

وی گفت: کالای داخلی اگر باکیفیت قابل‌قبول تولید شود برای واردات کالای مشابه آن مقررات فنی می‌گذاریم تا این مقررات موجب استقبال بیشتری از کالاهای ایرانی شود. با ایجاد مقررات ورود برای کالاهای خارجی سعی در حمایت از کالای ایرانی داریم و این مهم به معنای ممنوعیت ورود کالاهای خارجی نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه کالاهای خارجی پس از کنترل کیفیت‌های لازم می‌توانند وارد کشور شوند، گفت: شاید برخی تجار نسبت به عدم ترخیص کالاهایشان در گمرک اعتراض داشته باشند اما هدف از ایجاد مقررات فنی واردات ورود کالای منطبق با استانداردها به کشور است.

پیروز بخت در خصوص استانداردسازی خودروهای داخلی و اینکه آیا لیست خودروهای فاقد استاندارد اعلام شده است، گفت: خیر لیست خودروها هنوز اعلام نشده است، سازمان ملی استاندارد تا ابتدای تیرماه سال جاری همه خودروهای داخلی را کنترل کیفیت می‌کند و خودروهایی که ۶۳ مرحله استاندارد را پاس نکنند، از دور تولید خارج می‌شوند.