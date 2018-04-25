زبان هنر موثرترین راه برای رسیدن به فضایل و هدایت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، اظهار کرد: مسئله فرهنگ خلاصه هستی هر جامعه ای است.

وی با بیان اینکه فر به معنای شکوه و هنگ به معنای جمع است که در واقع این مهم شناسنامه ای در باب ماهیت هر جامعه ای است، افزود: انسان شاخه گلی است که خداوند آن را در طبیعت نشانده و ماهیت و فرهنگ او مانند عطری است که از گل پخش می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ماهیت انسان ها از فرهنگ آن ها شناخته می شود، گفت: فرهنگ نظام جمهوری اسلامی ایران فرهنگ اسلامی به معنی صحیح آن است که از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین گرفته شده است.

وی ادامه داد: در تقابل های بین المللی جنایت و کشتن کودکان فرهنگ استکبار است در صورتی که راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی نمونه ای از فرهنگ اسلامی است که جهانیان را متحیر می کند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه اگر دنیا روزی از عطر فرهنگ انبیا پر شود گلستان خواهد شد، عنوان کرد: مسئولین فرهنگی در واقع جامعه را به فرهنگ ایثار، محبت و خداپرستی ارشاد می کنند.

وی با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی به معنای این است که دشمن در جهت گمراه کردن با جوسازی های مختلف مردم را به سمت و سوی سرگردانی می برد، اظهار داشت: اگر امروز نتوانیم مردم را از حیرت دربیاوریم، کوتاهی کرده ایم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر می خواهیم جامعه خود را به ارزش ها و فضایل هدایت کنیم باید با زبان هنر عمل کنیم، افزود: زبان هنر از موثرترین زبان ها در راه رسیدن به فضایل است که می تواند در کوتاه ترین وقت سرنوشت یک انسان را تغییر دهد.

وی با اشاره به اینکه هنر قابل تقسیم است و در جنبه منفی آن غرایز و در جنبه مثبت آن فضایل بر انسان حاکم می شود، گفت: امروز به تعبیر خود دشمن که می گوید همه گزینه ها روی میز است در جنگ همه جانبه هستیم لذا باید تمام توان خود را برای مقابله با دشمن به کارگیریم.

آیت الله عبادی با بیان اینکه در جنگ های نظامی پیروزی که حاصل می شود معلق و مقدماتی برای تسلط است اما در جنگ های فرهنگی اینطور نیست چراکه در این نوع جنگ ها ماهیت جامعه را تغییر می دهند، عنوان کرد: جنگ های نظامی مقدمه ای است برای سلطه فرهنگی در حالی که جنگ های فرهنگی تعیین غلبه بر شکست است.

وی با اشاره به اینکه امروز اگرچه اولتیماتم های دشمن پر رنگ است اما در واقع در باطن همه چیز خود را از دست داده اند و حتی در بین ملت های خود منفور هستند، بیان کرد: تهدید تنها ابزار دشمن است لذا اگر سطح فکر به جنبه ایمانی برسد تهدید دشمن هیچ تاثیری نخواهد داشت.

نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی با بیان اینکه زیبایی فرهنگ پیامبران مختص شیعیان نیست لذا باید این فضیلت ها را برای همه بازگو کنیم، افزود: امروز برگ برنده در دست مسئولین فرهنگی است لذا باید در مقابل جاذبه های کاذب و دروغ دشمن حقایق مستند را برای مردم ارائه دهند.