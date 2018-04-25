به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس، محمدرضا ابراهیمی در اولین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری استان که در محل بهزیستی استان برگزار گردید، بیان داشت: اگر مردم در امر مبارزه با مواد مخدر مشارکت نکنند در این راستا توفیقی حاصل نخواهد شد.

وی افزود: اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر ضرورتی اجتناب ناپذیر است لذا با آگاهی بخشی و آموزش همگانی باید تمام ظرفیت‌ها دستگاه‌ها و لایه‌های مختلف اجتماعی را متوجه امر مبارزه نمود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اینکه همه در امر مبارزه با مواد مخدر مسئولند، گفت: نباید به مسئله مواد مخدر این گونه نگاه ‏کنیم که با مصرف مواد تنها خود فرد متضرر می‌شود بلکه عدم توجه به این موضوع و بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی در قبال مسئله مواد مخدر باعث می‌شود که افراد احساس کنند تنها ‏وظیفه دولت ورود به این موضوع است در حالی که این امر یک مسئله اجتماعی است و ‏تبعات آن دامن فرد و اجتماع را می‌گیرد.

ابراهیمی گفت: بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی در قبال مسئله مواد مخدر باعث افزایش و گسترش آسیب‌های اجتماعی است.

وی بر اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر و همکاری بیش از پیش دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: باید مسئولین نیز نسبت به پدیده شوم مواد مخدر و آسیب‌های ناشی از آن آگاه بوده و زمینه لازم را برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در امر اجتماعی ‏کردن مبارزه با مواد مخدر فراهم نمایند.

وی خواستار افزایش اطلاع رسانی‌ها در مورد عوارض جبران ناپذیر مواد مخدر به ویژه روانگردان‌ها شد و گفت: تمام نهادهای آموزشی و خانواده‌ها باید از این مواد آگاهی داشته تا شاهد پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر به ویژه از نوع صنعتی باشیم.

ابراهیمی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از دستگاه‌های عضو کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بمنظور اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در سطح استان در سال ۱۳۹۶، بیان داشت: قطعاٌ با اجرای برنامه‌های مناسب می‌توانیم سهم بسزایی در جهت گسترش فرهنگ مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم.

در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته فرهنگی و پیشگیری به بیان نظرات و پیشنهادات خود بمنظور اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر پرداختند.