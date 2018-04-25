اجرای طرح بازدید دانش آموزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای فارس، دکتر کوشکی اظهار داشت: اطلاع رسانی، هدایت و فراگیر نمودن هرچه بیشتر آموزش های مهارتی در جامعه و همچنین ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در کشور و به ویژه در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از ابزار کلیدی و زیرساختی تحقق سیاست ها و برنامه های اشتغال و اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود توانمندی ها، امکانات و ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری قابل توجه در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ضرورت معرفی آنها به جامعه، برنامه «بازدید دانش آموزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای» به صورت هماهنگ کشوری از یکم آغاز شده و تا یازدهم اردیبهشت ماه، هم زمان با هفته معرفی مشاغل ادامه دارد.

دکتر کوشکی با بیان اینکه پنجاه مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و هشتصد و بیست آموزشگاه آزاد در سطح استان فارس مشغول ارائه آموزشهای مهارتی می باشند بیان کرد: بازدید از مراکز آموزشی این اداره کل با تجهیزات کارگاهی و آموزشی و مربیان توانمند که ارائه دهنده آموزش های مهارتی غیر رسمی در کشور است، فرصت خوبی را در راستای تغییر نگرش دانش آموزان، توسعه فرهنگ مهارت آموزی و معرفی آموزش های مهارتی منجر به اشتغال برای آنان فراهم می کند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس در پایان گفت: مدل ارائه آموزش های مهارتی بر اساس برنامه های جدید سازمان در حال تغییر است و به سمت آموزشهایی هدفنمد، فعال و اثر بخش سوق می یابد.