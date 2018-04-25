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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

فرماندار دیر:

مراقبت روحی و روانی از بیماران معلول ذهنی الزامی است

مراقبت روحی و روانی از بیماران معلول ذهنی الزامی است

بوشهر - فرماندار دیر گفت: معلولیت محدودیت نیست و مراقبت روحی و روانی از بیماران معلول ذهنی الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد صبح چهارشنبه در بازدید از مرکز توانبخشی معلول ذهنی در بندر دیر اظهار داشت: از مجموعه شبکه بهداشت و درمان که سبب بازدید از این مرکز شدند سپاسگزارم و لازم است در خصوص فعالیت چنین مراکزی در سطح شهرستان به مردم اطلاع‌رسانی شود.

وی با اشاره به شعار هفته سلامت امسال گفت: امروز کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با حضور در محل مرکز توانبخشی معلولین ذهنی طلوع مشخص کردند که اهتمام ویژه‌ای به شعار « سلامت برای همه و هرجا » دارند.

وی با بیان اینکه همه مردم در کنار بیماران ذهنی هستند و این افراد نیز مانند بقیه افراد دوست داشتنی‌اند گفت: معلولیت محدودیت نیست و مراقبت روحی و روانی از بیماران معلول ذهنی الزامی است.

فرماندار دیر با بیان اینکه باید از خداوند برای داشته‌هایمان شاکر باشیم، افزود: در این دنیای پهناور ممکن است افرادی از یک نعمتی بی‌بهره باشند اما از سایر نعمت‌های خداوند بهره‌مند شوند.

وی با ابراز خرسندی از اینکه با اقداماتی که در حوزه بهداشت و درمان انجام می‌شود این بیماری‌ها قابل کنترل است، خاطرنشان کرد: مردم به توصیه‌های مراقبین سلامت و بهورزان توجه کنند و آموزش‌های آنها را در عمل به کار گیرند چرا که با تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی امکان تشخیص معلولیت‌ها و پیشگیری از تولد نوزاد معلول فراهم است و امیدواریم روزی برسد که فرد جدید بیماری متولد نشود.

اعتماد با تاکید بر اینکه لازم است تا از نعمت سلامتی که خداوند به‌ ما داده است با مراقبت از سایران قدردانی کنیم، اظهار کرد: مهم‌ترین چیز این است که از نظر روحی و روانی مراقبت کنیم  چرا که آنها مانند همه فرزندان حق زندگی در این جامعه و برخورداری از امکانات موجود را دارند.

کد مطلب 4280826

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