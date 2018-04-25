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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

فرماندار کرمان:

نخستین همایش سرمایه‌گذاری شهرستان کرمان برگزار می‌شود

نخستین همایش سرمایه‌گذاری شهرستان کرمان برگزار می‌شود

کرمان - فرماندار کرمان از برگزاری نخستین همایش سرمایه‌گذاری شهرستان کرمان در قالب مثلث توسعه اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست اعضای شورای شهرستان کرمان با استاندار کرمان گفت: ارتباط و تعامل خوبی بین فرمانداری و اعضای شورای شهرستان برقرار است.

وی از برگزاری منظم جلسات شورای شهرستان کرمان به‌صورت ماهیانه خبر داد و اظهار داشت: اولین نشست در شهداد با حضور مدیر کل میراث استان و رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان برگزار شد.

بابایی تصریح کرد: یک نشست نیز در کاظم‌آباد با حضور مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری کرمان و مدیر کل امور اتباع بیگانه برای پیگیری نصب دوربین‌های پایش تصویری و مشکلات اتباع بیگانه در این منطقه برگزار شد.

وی همچنین از برگزاری‌ نخستین همایش سرمایه‌گذاری شهرستان کرمان در قالب مثلث توسعه اقتصاد مقاومتی خبر داد و اظهارداشت: این همایش پس از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

زهرا ایرانمنش رئیس شورای شهرستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به برخی از معضلات شهرها گفت: در تلاشیم تا کارها به صورت عملیاتی و جدی دنبال شود.

وی افزود: حضور اتباع بیگانه و تاثیر آن‌ها بر اشتغال مناطق و نیز توسعه دوربین‌های پایش تصویری از مواردی است که به صورت جدی دنبال می‌شود.

ایرانمنش به مشکل متکدیان نیز اشاره کرد و گفت: این افراد از سطح شهر جمع می‌شوند اما چون رسیدگی به این معضل متولی مشخصی ندارد مجددا به خیابان‌ها بازمی‌گردند.

کد مطلب 4280846

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