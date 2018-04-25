به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست اعضای شورای شهرستان کرمان با استاندار کرمان گفت: ارتباط و تعامل خوبی بین فرمانداری و اعضای شورای شهرستان برقرار است.

وی از برگزاری منظم جلسات شورای شهرستان کرمان به‌صورت ماهیانه خبر داد و اظهار داشت: اولین نشست در شهداد با حضور مدیر کل میراث استان و رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان برگزار شد.

بابایی تصریح کرد: یک نشست نیز در کاظم‌آباد با حضور مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری کرمان و مدیر کل امور اتباع بیگانه برای پیگیری نصب دوربین‌های پایش تصویری و مشکلات اتباع بیگانه در این منطقه برگزار شد.

وی همچنین از برگزاری‌ نخستین همایش سرمایه‌گذاری شهرستان کرمان در قالب مثلث توسعه اقتصاد مقاومتی خبر داد و اظهارداشت: این همایش پس از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

زهرا ایرانمنش رئیس شورای شهرستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به برخی از معضلات شهرها گفت: در تلاشیم تا کارها به صورت عملیاتی و جدی دنبال شود.

وی افزود: حضور اتباع بیگانه و تاثیر آن‌ها بر اشتغال مناطق و نیز توسعه دوربین‌های پایش تصویری از مواردی است که به صورت جدی دنبال می‌شود.

ایرانمنش به مشکل متکدیان نیز اشاره کرد و گفت: این افراد از سطح شهر جمع می‌شوند اما چون رسیدگی به این معضل متولی مشخصی ندارد مجددا به خیابان‌ها بازمی‌گردند.