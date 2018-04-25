بررسی درمان های مبتنی بر سیستم ایمنی در مقابله با سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی شعبانی در آستانه برگزاری چهاردهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران، اظهارداشت: در این کنگره علاوه بر طرح مباحث روز رشته ایمونولوژی، دوره پیشرفته ایمونوتراپی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و اتحادیه انجمن های ایمونولوژی جهان برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دوره پیشرفته ایمونوتراپی به صورت بین المللی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: تعداد ۵۵ کارگاه به صورت عملی و تئوری در حاشیه برگزاری کنگره برپا خواهد شد.

شعبانی با اشاره به برگزاری چهاردهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران از ۶ تا ۸ اردیبهشت ۹۷ در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی، افزود: در این سه روز ۳۲ پنل تخصصی در حوزه های مختلف ایمونولوژی و علم ایمونولوژی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دبیر اجرایی کنگره ادامه داد: پنل های تخصصی، جنبه های مختلف علم ایمونولوژی از جمله آلرژی و درمان های آلرژی، بیماری های نقص ایمنی، ایمن درمانی سرطان و روش های تشخیصی بر مبنای ایمونولوژی، مصدومین شیمیایی، آلودگی هوا، آلودگی های زیست محیطی، هماتولوژی، ایمونو هماتولوژی، پیوند و...، شامل می شود و در این ۳۲ پنل، ۳۲ عنوان تخصصی با حضور متخصصین پایه و بالینی برگزار خواهد شد.

شعبانی افزود: ایمونولوژی با توجه به گستردگی کاربرد این علم در سایر علوم پزشکی مثل بیماری های آلرژیک، نقص ایمنی، سرطان ها، پیوند، واکسیناسیون، عوامل عفونی، فارماکولوژی و...، دارای جایگاه ویژه ای در بین سایر علوم دارد.

وی با توجه به اهمیت رشته ایمونولوژی در دنیا، گفت: تحقیقات بسیار شدیدی در دنیا در حال انجام است و کشور ما هم از نظر علم ایمونولوژی، در جایگاه مناسبی قرار دارد و توانسته همراه با پیشرفت های این علم در دنیا، جایگاه ممتازی برای خودش ایجاد کند.

دبیر اجرایی کنگره افزود: علاوه بر این، با توجه به تنوع موضوعاتی که در علم ایمونولوژی وجود دارد، اهمیت دارد ارتباط بین متخصصین علوم پایه و بالین و محققین، ایجاد شود که در این کنگره فضای تبادل اطلاعات برای این گروه ها فراهم شده و آخرین یافته ها در این حوزه ارائه خواهد شد.

شعبانی در ادامه گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در کنگره بحث خواهد شد، در مورد درمان های مبتنی بر سیستم ایمنی در مقابله با سرطان است که روش های ایمونوتراپی نوینی امروزه در سراسر دنیا در حال تحقیق و توسعه است و برخی از این روش های درمانی، تاییدیه های درمانی را گرفته و امروزه در بالین استفاده می شود.

وی افزود: سعی شده در این کنگره هم بخشی از این یافته ها و دستاوردها در قالب پنل های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، بیماری هایی هست که جمعیت های زیادی در سراسر دنیا به آنها مبتلا هستند که بر روی کیفیت زندگی اثر گذار است و مانع از این می شود که افراد در مدرسه و محل کار حضور پیدا کنند و سالیانه هزینه های هنگفتی برای دولت ها دارد.

شعبانی تاکید کرد: امروزه با شناختن مکانیسم های ایجاد این بیماری ها، می توانیم با درمان های مناسب، آنها را کنترل کنیم و افراد بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند.

دبیر اجرایی کنگره افزود: امیدوارم با حضور در کنگره و ایجاد فضای مناسب، ارتباط موثر بین محققین و اساتید فراهم کنیم.