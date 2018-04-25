مهر تایید دیوان عدالت بر مصوبه کاهش ۲۵درصدی تعرفه بیهوشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ؛ به دنبال شکایت و درخواست ابطال بند ۱ مصوبه ۵۴۲۴۰/۳۷۲۹۳ مورخ ۹۶/۳/۳۱ هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و استماع دفاعیات طرفین، با اکثریت آراء مصوبه کاهش تعرفه خدمات بیهوشی را غیر قابل ابطال، و تصویب آن را منبطق بر قانون و در صلاحیت هیأت دولت دانست.



نماینده حقوقی دولت در دفاعیه خودآورده است «کتاب ارزش نسبی سلامت، بعد از گذشت حدود ۳ دهه و برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ مورد بازنگری قرار گرفته و در ویرایش اول و دوم آن تعرفه خدمات مورد نظر شاکی به میزان ۱۲۰ درصد (بیش از نرخ تورم) افزایش یافته است. با توجه به اینکه افزایش نامتعارف مذکور موجب افزایش هزینه های غیر ضروری سازمانهای بیمه گر و مردمی (بدون ارتقاء در کیفیت خدمات ) شده است ، لذا موضوع در هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید تعرفه خدمات یاد شده به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد که در مجموع با لحاظ افزایش های قبلی، همچنان این رقم بیشتر از نرخ رسمی تورم در مجموع سنوات ۱۳۹۳ تا کنون می باشد»۰

از طرفی بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تائید و تصویب مقررات مربوط به ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت با تاکید بر رعایت اصل تعادل منابع و مصارف یعنی قیمت واقعی خدمات را در صلاحیت شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیأت وزیران دانسته است.

هیأت دولت در خرداد ماه سال ۹۳ در مصوبه ای تعرفه خدمات بیهوشی را که قبلا ۱۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده بود اصلاح و با کاهش ۲۵ درصدی برای اجراء به مراکز درمانی ابلاغ کرده بود علاوه بر کاهش تعرفه خدمات بیهوشی هیات دولت در همین مصوبه تعرفه خدمات سونوگرافی را ۲۲.۵ درصد، خدمات شیمی درمانی را ۳۰ درصد کاهش داده بود.