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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس سفر می کنند

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس سفر می کنند

شیراز - مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس از سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره ‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، سهراب مختاری با اعلام خبر گفت: این سفر در آستانه روز کارگر امروز انجام می‌شود.

وی یادآور شد: جلسه با فعالان اقتصادی، اجتماعی و تشکلات عالیه کارگری، کارفرمایی، تعاون‌گران و کارآفرینان، شرکت در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استانداری و مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و حوزه های ذیربط کمیسیون اجتماعی مجلس  و همچنین بررسی و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و گردشگری استان از اهم برنامه‌های اعضای کمیسیون در این سفر خواهد بود.

کد مطلب 4280856

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