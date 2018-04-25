اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره ‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، سهراب مختاری با اعلام خبر گفت: این سفر در آستانه روز کارگر امروز انجام می‌شود.

وی یادآور شد: جلسه با فعالان اقتصادی، اجتماعی و تشکلات عالیه کارگری، کارفرمایی، تعاون‌گران و کارآفرینان، شرکت در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استانداری و مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و حوزه های ذیربط کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین بررسی و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و گردشگری استان از اهم برنامه‌های اعضای کمیسیون در این سفر خواهد بود.