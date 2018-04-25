حمید جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته اسکیت یکی از رشته‌های ورزشی در حال توسعه در کشور است که به دلیل وجود جاذبه‌ها در کشش جوانان به سوی ورزش نقش مهمی دارد و هیئت اسکیت استان قم نیز در سال ۹۷ با سازماندهی کمیته‌ها به دنبال تحول در این رشته است.

وی افزود: استعدادیابی در رده‌های سنی پایه، برگزاری رقابت‌های انتخابی در دو بخش پسران و دختران برای تشکیل تیم اسکیت استان قم در مسابقات قهرمانی کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی با اسکیت از جمله برنامه‌هایی است که در مدت کوتاه پس از تغییر در ریاست هیئت اسکیت اتفاق افتاده است.

رئیس هیئت اسکیت استان قم گفت: در حوزه استعدادیابی، طرح شناسایی استعدادهای اسکیت از بین دانش آموزان مدارس قم را آغاز کرده‌ایم که در اولین مرحله آن در دبستان جهاد قم با موفقیت برگزار شد ضمن این که یک همایش عمومی اسکیت نیز در آغاز اردیبهشت ماه در قم به انجام رسید.

جلیلی بیان داشت: برگزاری اولین کارگاه مهارت افزایی اسکیت ویژه دانشجویان دانشگاه قم در بخش پسران در دستور کار قرار گرفته و این کارگاه مهارت افزایی روز پنج شنبه ششم اردیبهشت در سالن آیت الله بروجردی دانشگاه قم برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: کمیته رولرفری استایل یا اگرسیو و بورد اسکیت استان قم نیز در بخش مردان درنظر دارد نسبت به جذب ورزشکاران وعلاقه مندان به رشته‌های اگرسیو و اسکیت برد زیر نظر هیئت اسکیت استان قم اقدام کند و ثبت نام آن از طریق فراخوان عمومی آغاز شده است.

رئیس هیئت اسکیت استان قم تصریح کرد: طرح توسعه اسکیت در قم با جدیت دنبال می‌شود و در خلال ماه‌های آتی سال رقابت‌های مختلف در بخش‌های گوناگون زیر مجموعه اسکیت با حضور ورزشکاران قمی برگزار خواهد شد.