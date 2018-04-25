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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

اداره کل مدیریت بحران اعلام کرد:

پیش باران و گرد و خاک برای آخر هفته در خوزستان

پیش باران و گرد و خاک برای آخر هفته در خوزستان

اهواز - بر اساس اعلام اداره کل مدیریت بحران خوزستان، مردم خوزستان اوخر هفته جاری منتظر بارش باران و تندباد و گرد و خاک باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اطلاعیه اداره کل هواشناسی خوزستان، ورود سامانه بارشی به استان و ابتدا وقوع بارشهای پراکنده سپس رگبار باران، رعد و برق، بعضاً تگرگ، وزش باد قابل ملاحظه و تندباد لحظه ای از اواخر وقت امروز چهارشنبه تا روزیکشنبه هفته آینده و اوج فعالیت سیستم مذکور از اواسط وقت پنجشنبه تا اواخر وقت شنبه همچنین وزش تندبادهای لحظه ای و برخاستن گرد و غبار و خاک و کاهش دید افقی به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان در روزهای پنجشنبه و جمعه و مواج بودن خلیج فارس در برخی ساعات ایام مذکور پیش بینی می شود.

کد مطلب 4280862

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