پیش باران و گرد و خاک برای آخر هفته در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اطلاعیه اداره کل هواشناسی خوزستان، ورود سامانه بارشی به استان و ابتدا وقوع بارشهای پراکنده سپس رگبار باران، رعد و برق، بعضاً تگرگ، وزش باد قابل ملاحظه و تندباد لحظه ای از اواخر وقت امروز چهارشنبه تا روزیکشنبه هفته آینده و اوج فعالیت سیستم مذکور از اواسط وقت پنجشنبه تا اواخر وقت شنبه همچنین وزش تندبادهای لحظه ای و برخاستن گرد و غبار و خاک و کاهش دید افقی به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان در روزهای پنجشنبه و جمعه و مواج بودن خلیج فارس در برخی ساعات ایام مذکور پیش بینی می شود.