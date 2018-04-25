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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۳۴

مدیر تعاون روستایی هرمزگان عنوان کرد:

خرید بیش از ۶ هزار تن گندم از کشاورزان هرمزگانی

خرید بیش از ۶ هزار تن گندم از کشاورزان هرمزگانی

بندرعباس - مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶هزار تن گندم به نرخ تضمینی توسط مراکز خرید گندم وابسته به شرکت های تعاونی روستایی هرمزگان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: گندم معمولی با افت مفید ۴ درصد و غیرمفید ۲درصد با قیمت علی الحساب ۱۳ هزار ریال و با همین میزان افت، گندم دروم با نرخ ۱۴هزارریال خریداری شده است.

وی گفت: خرید گندم از اواخر فروردین ماه از پارسیان در استان هرمزگان شروع شده و تا اواخر خردادماه در مناطق شمالی حاجی آباد ادامه می یابد.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان تصریح کرد: با توجه به این که حدود ۱۳هزار هکتار از اراضی استان در سال زراعی جاری زیرکشت گندم است، برداشت بیش از۵۵هزار تن گندم پیش بینی شده است.

اسدپور عنوان کرد: عملیات برداشت گندم توسط ۶۰ دستگاه کمباین انجام می شود که عمدتا خارج از استان جهت برداشت وارد شده است.

وی بابیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم خریداری شده است، افزود: بیشترین میزان گندم خریداری شده در مرکز خرید گهکم حاجی آباد به میزان ۵ هزار تن بوده است.

مدیرتعاون روستایی هرمزگان خاطرنشان کرد: مناطق گهکم، فارغان، شمیل، طاشکوییه در حاجی آباد و بستک، زیارتعلی، هشتبندی و پارسیان عمده ترین مراکز خرید گندم استان هرمزگان هستند.

اسدپور تصریح کرد: مبالغ خرید گندم از کشاورزان پس از تحویل گندم از طریق شعب بانک کشاورزی پرداخت می شود. عملیات خرید گندم توسط ۹ مرکز خرید تعاون روستایی دراستان در حال انجام است.

کد مطلب 4280864

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