خرید بیش از ۶ هزار تن گندم از کشاورزان هرمزگانی

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: گندم معمولی با افت مفید ۴ درصد و غیرمفید ۲درصد با قیمت علی الحساب ۱۳ هزار ریال و با همین میزان افت، گندم دروم با نرخ ۱۴هزارریال خریداری شده است.

وی گفت: خرید گندم از اواخر فروردین ماه از پارسیان در استان هرمزگان شروع شده و تا اواخر خردادماه در مناطق شمالی حاجی آباد ادامه می یابد.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان تصریح کرد: با توجه به این که حدود ۱۳هزار هکتار از اراضی استان در سال زراعی جاری زیرکشت گندم است، برداشت بیش از۵۵هزار تن گندم پیش بینی شده است.

اسدپور عنوان کرد: عملیات برداشت گندم توسط ۶۰ دستگاه کمباین انجام می شود که عمدتا خارج از استان جهت برداشت وارد شده است.

وی بابیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم خریداری شده است، افزود: بیشترین میزان گندم خریداری شده در مرکز خرید گهکم حاجی آباد به میزان ۵ هزار تن بوده است.

مدیرتعاون روستایی هرمزگان خاطرنشان کرد: مناطق گهکم، فارغان، شمیل، طاشکوییه در حاجی آباد و بستک، زیارتعلی، هشتبندی و پارسیان عمده ترین مراکز خرید گندم استان هرمزگان هستند.

اسدپور تصریح کرد: مبالغ خرید گندم از کشاورزان پس از تحویل گندم از طریق شعب بانک کشاورزی پرداخت می شود. عملیات خرید گندم توسط ۹ مرکز خرید تعاون روستایی دراستان در حال انجام است.