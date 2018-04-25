به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده که با حضور معاون وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه حقوق کودکان، کسانی که دارای حق هستند قدرت مطالبه ندارند، خیلی وقت ها حق را باید مطالبه کرد.

وی با بیان اینکه بنابراین جامعه و نظام باید به نمایندگی از کودکان عمل کند، تصریح کرد: لرستان ضمن اینکه تهدیدهای متداول حوزه کودکان از جمله تهدیدهای فضای مجازی را دارد، تهدیدهای سنتی را هم شاهد است، مانع تحصیل شدن دختران و شرایط اقتصادی که اجازه تحصیل به کودکان نمی دهد منجر به تضییع حقوق کودکان و نوجوانان شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم آنچه به عهده دستگاه ها است را انجام دهیم و از سوی دیگر سمن های فعال در این حوزه را کمک کرده و گسترش دهیم، افزود: مباحث حوزه کودکان بازمانده از تحصیل را در شورای آموزش و پرورش استان بررسی می کنیم.

خادمی با اشاره به اینکه همچنین مسائل حوزه کودکان کار در شورای اجتماعی و در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده بررسی می شود، خاطرنشان کرد: برخورد با کسانی که کودکان را وادار به کار می کند ضروری است.