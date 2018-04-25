خودروهای شهرهای آلوده باید بیواتانول استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی با اشاره به اینکه تمام کشورهای پیشرفته دنیا از سوخت زیسـتی اسـتفاده می کنند، گفت: کشـورهای پیشـرفته دنیا همه از سـوختهای زیسـتی اسـتفاده می کنند.

وی افـزود: استفاده از سوختهای زیستی در شهرهای کشور مستلزم الزام در استفاده از آن و پذیرش آن از سوی مصرف کننده است.

قانعی عنوان کرد: در حال حاضر کشور ظرفیت تولید بیواتانول را دارد و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ادامه داد: برای رفع آلودگی هوا باید خودروهای شـهرهای آلـوده از قبیل تهران، اصفهان، تبریز، مشـهد و البرز را به استفاده از بیواتانول ملزم کرد.