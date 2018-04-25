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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

دبیر سـتاد توسعه زیسـت فناوری :

خودروهای شهرهای آلوده باید بیواتانول استفاده کنند

خودروهای شهرهای آلوده باید بیواتانول استفاده کنند

دبیر سـتاد توسعه زیسـت فناوری معاونت علمی گفت: درحال حاضر ظرفیت تولید سـوخت زیسـتی در کشـور وجود دارد؛ اما استفاده گسترده از این سوخت برای رفع مشکل آلودگی هوا نیازمند عزم ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی با اشاره به اینکه تمام کشورهای پیشرفته دنیا از سوخت زیسـتی اسـتفاده می کنند، گفت: کشـورهای پیشـرفته دنیا همه از سـوختهای زیسـتی اسـتفاده می کنند. 

 وی افـزود: استفاده از سوختهای زیستی در شهرهای کشور مستلزم الزام در استفاده از آن و پذیرش آن از سوی مصرف کننده است. 

قانعی عنوان کرد: در حال حاضر کشور ظرفیت تولید بیواتانول را دارد و باید از این ظرفیت استفاده کنیم. 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ادامه داد: برای رفع آلودگی هوا باید خودروهای شـهرهای آلـوده از قبیل تهران، اصفهان، تبریز، مشـهد و البرز را به استفاده از بیواتانول ملزم کرد.

کد مطلب 4280876

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