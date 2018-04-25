هزینه های درمان برای مراکز درمانی در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نظری پیش از ظهر امروز در مراسم راه اندازی سامانه استحقاق سنجی بیمارستان رازی اهواز اظهار کرد: همانطور که همه می دانیم مشکلات و معضلات اقتصادی بخش درمان کم نیست و مختص جامعه و کشور نیست و در تمام دنیا این چالش وجود دارد و اگر برنامه ریزی نکنیم و اقدامات درمانی را هدفمند انجام ندهیم؛ قطعا مشکلات بیشتر می شود. باید ساماندهی داشته باشیم به خصوص امروز که مشکلات اقتصادی کشور کم نیست و حتی در صورت نداشتن مشکل اقتصادی مؤظف هستیم مشکلات را با حفظ هزینه کرد صحیح حل کنیم.

وی افزود: روزانه هزینه درمان افزایش می یابد؛ باید بتوانیم در سیستم هایی که مسئولیت داریم در حفظ و حراست از منابع مالی که برای خدمات رسانی به مردم نیازمند است دقت عمل داشته باشیم و سعی کنیم منابع خود را بر اساس نیازها به درستی به کار بگیریم و بتوانیم مشکلات را به حداقل برسانیم. امروز برای راه اندازی این سامانه در خدمت مسئولان سازمان بیمه سلامت و دیگر همکاران بهداشت و درمان علوم پزشکی اهواز و بخش خصوصی هستیم که یکی از اقداماتی است که با راه اندازی آن حداقل هایی در بخش اقتصادی حفظ می شود و در جاهای مناسب تر و با نیاز بیشتر به کار گرفته شود.

نظری بیان کرد: این بیمارستان در سال ۱۳۱۷ به عنوان بیمارستان راه آهن راه اندازی شد و از آن به بعد به عنوان یکی از مراکز درمانی بزرگ استان استفاده شد و در گذر زمان زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی آمد و اکنون یکی از مراکز آموزشی و درمانی این دانشگاه است. هنوز خوشبختانه از این امکان استفاده می کنیم و به مردم خدمات می دهیم و امیدوارم بتوانیم از این جایگاه تا سال های آتی استفاده مفید داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: تقاضا داریم که در تعیین سقف برای پرداخت بیمارستان ها در سال جاری دقت ویژه ای داشته باشند تا بتوانیم خدمات را کامل انجام و به صورت حداکثری ارائه کنیم. هدف کاهش مقدار خدمات نیست و انتظار داریم این موضوع مورد توجه قرار بگیرد با توجه به شرایط ویژه استان و تعهد می دهیم که در حفظ منابع مالی و صیانت از منابع در اختیار کوشا باشیم.