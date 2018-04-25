برلین یک میلیارد یورو کمک مالی به سوریه اختصاص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در جریان برگزاری کنفرانس بین المللی سوریه با هدف جمع آوری کمک مالی برای بازسازی و اقدامات بشردوستانه در این کشور اعلام کرد: برلین آماده است تا یک میلیارد یورو کمک مالی به سوریه اختصاص دهد.

این در حالی است که آلمان از سال ۲۰۱۲ میلادی و همزمان با آغاز تنش و بحران در سوریه تا کنون ۴/۵ میلیارد یورو کمک مالی در اختیار این کشور قرار داده است.

از سوی دیگر دولت انگلیس نیز از افزایش صعودی کمک های مالی خود به سوریه خبر داد. انگلیس اعلام کرده که در سال جاری میلادی ۴۵۰ میلیون پوند برای کمک به سوریه اختصاص می دهد.