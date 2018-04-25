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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۴

سرلشکر جعفری در جمع مردم سرپل ذهاب:

بسیج نشان داد ساخت خانه در نقاط زلزله زده طی یک ماه شدنی است

بسیج نشان داد ساخت خانه در نقاط زلزله زده طی یک ماه شدنی است

کرمانشاه- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با هجرت از دیار خود به مناطق زلزله زده نشان دادند می شود در کمتر از یک ماه برای مردم خانه ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر جعفری در مراسم افتتاح واحد های مسکونی ساخته برای مردم زلزله زده سرپل ذهاب توسط بسیج گفت: بسیجیان با هجرت از دیار خود به مناطق زلزله زده نشان دادند می شود در کمتر از یک ماه برای مردم خانه ساخت.

وی افزود: خداوند از ما خدمت به این مردم صبور و مقاوم را قبول کند. جمهوری اسلامی که امروز در برابر همه دشمنان منطقه ای و فرا منطقه ای ایستاده است به خاطر وجود همین مردم مجاهد است.

این مسئول ادامه داد: واحد هایی که امروز افتتاح شده و به دست خانواده شهدای مدافع حرم به مردم سرپل ذهاب تقدیم می شود با هجرت و مجاهدت لشکر محمد رسول الله در منطقه ساخته شده که از لشکرهای پر قدرت دفاع مقدس بوده است.

فرمانده سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: همه این مجاهدات ها و صحنه های فدا کاری به خاطر توجه و دستور رهبر انقلاب به بسیج برای محرومیت زدایی و خدمت به مناطق زلزله زده است.

کد مطلب 4280892

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