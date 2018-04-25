هشدار نیروهای مسلح یمنی به عربستانی ها؛ از مراکز دولتی دور بمانید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای از شهروندان عربستانی خواسته اند از ساختمان های وزارت خانه ها و نهادهای دولتی عربستان دور شوند.

در پیام هشدار آمیز نیروهای مسلح یمن همچنین از شرکت های خارجی موجود در عربستان خواسته شده تا فورا اراضی این کشور را ترک کنند. نیروی مسلح یمن تأکید کرده است که قصرها و نهادهای مهم عربستان در داخل این کشور به آتش کشیده خواهد شد.

در این بیانیه آمده که نبرد با عربستان به صورت سریع و فوری به عمق خک عربستان کشانده خواهد شد و نیروهای مسلح یمنی تأکید کرده اند که توان هدف قرار دادن پایتخت های همه کشورهای عضو ائتلاف سعودی علیه یمن را دارند.

این بیانیه در واکنش به ترور «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن به وسیله عربستان صادر شده است، از سوی دیگر «مهدی المشاط» به عنوان رئیس جدید شورای عالی سیاسی یمن انتخاب شده است.