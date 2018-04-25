دومین همایش بین المللی گرد و غبار در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،دومین همایش بین المللی گرد و غبار امروز با حضور متخصصان برجسته علمی، پژوهشی و دانشگاهی از کشورهای چین، اسپانیا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی، آمریکا و عراق در دانشگاه ایلام آغاز بکار کرد.

این همایش به مدت سه روز و با محورهای عوامل پیدایش و گسترش پدیده گرد و غبار، پیامدهای ناشی از گرد و غبار و راهکارهای مقابله با پدیده گرد و غبار به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی برگزار می شود.

دبیر اجرایی دومین همایش بین المللی گرد و غبار در این باره گفت: کشور عراق به عنوان یکی از کشورهای منشا تولید گرد و غبار از اهمیت خاصی برخوردار است به همین دلیل ۳۰ نفر از شخصیت های سیاسی و علمی این کشور در همایش حضور دارند.

مسعود بازگیربا بیان اینکه حضور فعال دانشگاه های عراق به عنوان یکی از منابع مهم تولید گرد و غبار از ویژگی های منحصر بفرد این همایش است، یادآور شد : در مجموع ۳۴۶ نفر شامل ۲۵۹ شخصیت دانشگاهی و ۸۷ شخصیت اجرایی و علمی از داخل و خارج کشور در این همایش حضور دارند.