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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۹

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان تهران:

۴۰۰۰ مبلغ در استان تهران به محافل دینی و آموزشی اعزام می شوند

۴۰۰۰ مبلغ در استان تهران به محافل دینی و آموزشی اعزام می شوند

تهران- معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان تهران از ساماندهی و  اعزام ۴۰۰۰ نفر از مبلغین و مبلغات، به محافل دینی و آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین کوششی، پیش از ظهر چهارشنبه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در جمع خبرنگاران بیان کرد: به مناسبت این ایام، شبکه تبلیغی استان تهران، جلسات تبلیغ و سخنرانی را برعهده دارند و ۳۹۷۹ نفر از مبلغین و مبلغات، به محافل دینی و آموزشی اعزام می شوند.

وی، در ادامه اظهار داشت: ۹۱۹ نفر از شبکه تبلیغی اعزامی به کانون های جمعیتی، شامل ۷۶۲ مبلغ و ۱۵۷ مبلغه برنامه های متنوع و گوناگون از قبیل جلسات مشاوره، پرسش و پاسخ، گفتمان دینی، مسابقات فرهنگی و نیز برپایی مراسم دینی، عبادی برای اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان و بانوان را اجرا خواهند کرد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی همچنین افزود : ۲۹۱۰ امام جماعت دستگاه های اجرایی، ادارات، کارخانجات، و شرکت ها و نیز ۱۵۰ روحانی مستقر مساجد روستایی و شهرک های حاشیه نشین تهران نیز مراسم جشن میلاد را همراه با سخنرانی پیرامون فلسفه انتظار، وظایف منتظران و ویژگی های شیعیان امام عصر(ع) برگزار می کنند.

حجت الاسلام کوششی، با اشاره به نقش تأثیر گذار شبکه تبلیغی در بصیرت افزایی و ارتقای آگاهی دینی اقشار جامعه، بیان کرد: مراکز مختلف آموزشی، اداری، مساجد و کانون های جمعیتی می توانند برای بهره برداری از این ظرفیت تبلیغی با ادارات تبلیغات اسلامی استان تهران تماس بگیرند.

کد مطلب 4280907

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