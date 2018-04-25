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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

فرمانده انتظامی همدان خبرداد:

دستگیری سارقان ابزار فروشی و کشف ۸ فقره سرقت در همدان

دستگیری سارقان ابزار فروشی و کشف ۸ فقره سرقت در همدان

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان همدان از کشف ۸ فقره سرقت لوازم و ابزار آلات و دستگیری ۲ نفر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه، تعمیرگاه و ابزار فروشی در شهر همدان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات فنی و پلیسی و کسب خبر، اقدام برای شناسایی سارقان توسط ماموران ادامه داشت تا این که خبری مبنی بر حضور فردی مشکوک در یکی از مغازه های فروش لوازم خودرو در خیابان اراک همدان به مرکز پلیسی ۱۱۰ مخابره شد و بلافاصله اکیپی از ماموران یگان عملیاتی ۱۱۰ به محل اعزام شدند.

سرهنگ پژمان قویمی بیان کرد: با حضور ماموران، فرد تماس گیرنده در اظهاراتش گفت، حدود ۱۰ روز پیش مغازه ابزار فروشی بنده مورد سرقت قرار گرفت و امروز تعدادی از آن لوازم را در دستان مردی با خودروی مگان سفید مشاهده کردم که برای فروش به خیابان اراک امده بود.

وی عنوان کرد: پس از این اظهارات، ماموران پس از جستجو در خیابان اراک متهم را در حالی که قصد فروش ابزار آلات را داشت مشاهده کردند.

وی ادامه داد: طی بازرسی از خودروی متهم، تعداد زیادی ابزار آلات از قبیل انواع آچار و دریل کشف و متهم پس از دستگیری، در بازجویی ها اعتراف کرد که اموال مسروقه را از فرد دیگری خریداری کرده است.

سرهنگ پژمان قویمی اظهار داشت: با راهنمایی فرد دستگیر شده، دیگر متهم نیز شناسایی و در منزل وی نیز، تعداد زیادی از اموال سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: اموال مسروقه به مالباختگان تحویل و هر ۲ متهم، برای انجام تحقیقات بیشتر و بررسی های تخصصی به دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان معرفی شدند.

کد مطلب 4280911

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