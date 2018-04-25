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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۴۶

فرمانده انتظامی ملایر خبر داد؛

دستگیری سارقان گاوداری در ملایر

دستگیری سارقان گاوداری در ملایر

ملایر - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از دستگیری سارقان گاوداری توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال وقوع سرقت از گاوداری در یکی از روستاهای ملایر که سارقان تعداد ۸ راس گاو را توسط یک دستگاه کامیون سرقت کردند، موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: طی بررسی دقیق صحنه و تحقیقات فنی و تخصصی و کشف سرنخ هایی از سارقان، مخفیگاه آنان شناسایی و در یک عملیات ضربتی در یکی از استان های همجوار، تعداد ۲ نفر از آنان دستگیر شدند.

سرهنگ داود علی بخشی بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس شهرستان ملایر گفت: همراهی و همگامی اقشار مختلف جامعه با پلیس در تولید و حفظ امنیت قابل تقدیر است.

کد مطلب 4280914

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