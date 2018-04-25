دستگیری سارقان گاوداری در ملایر

سرهنگ داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال وقوع سرقت از گاوداری در یکی از روستاهای ملایر که سارقان تعداد ۸ راس گاو را توسط یک دستگاه کامیون سرقت کردند، موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: طی بررسی دقیق صحنه و تحقیقات فنی و تخصصی و کشف سرنخ هایی از سارقان، مخفیگاه آنان شناسایی و در یک عملیات ضربتی در یکی از استان های همجوار، تعداد ۲ نفر از آنان دستگیر شدند.

سرهنگ داود علی بخشی بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس شهرستان ملایر گفت: همراهی و همگامی اقشار مختلف جامعه با پلیس در تولید و حفظ امنیت قابل تقدیر است.