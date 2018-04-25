هوای تهران هنوز به کیفیت سال قبل نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر ،لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هوا ۷روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته که این عدد در سال گذشته، ۴ روز بود. از سویی در سال جاری هوا ۳روز پاک و ۲۶روز سالم بوده که این اعداد در سال گذشته برای روزهای پاک ۹ و روزهای سالم ۲۶روز بوده است. البته به واسطه ناپایداری‌های اخیر که شامل باد و باران‌های بهاری بوده، هوا هنوز به شرایط ناسالم برای همه نرسیده است.

همچنین حسین شهبازی مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر روز جاری (چهارشنبه) است و در برخی ساعات وزش باد با بزرگی بالاتر از ۵ متربرثانیه انتظار می رود. بر طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، طی روز جاری وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت در شرایط سالم قرار خواهد داشت.

با تداوم این شرایط جوی در روز پنجشنبه، در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید با بزرگی بین ۵ تا ۸ متربرثانیه از سمت نواحی جنوب شرقی پیش بینی می شود. بر این اساس انتظار می رود وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران تا روز پنجشنبه در شرایط مطلوب قرار داشته باشد. همچنین دما تا روز آینده افزایش نسبی خواهد یافت. با برقراری شرایط جوی نسبتا ناپایدار در روز جمعه، وزش باد شدید با بزرگی بین ۸ تا ۱۲ متربرثانیه و بارش خفیف و پراکنده باران در برخی ساعات دور از انتظار نیست.