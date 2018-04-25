مشکلات اقتصادی و بازماندن از تحصیل کودکان در روستاهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی موسوی نیا ظهر چهارشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استانداری لرستان با اشاره به اینکه درصد پوشش تحصیلی دانش آموزان سن متعارف ما در استان از میانگین کشوری هم بالاتر است و بالای ۹۸ درصد پوشش تحصیلی داشته ایم، اظهار داشت: در سال ۹۵ باتوجه به سرشماری، ۴ هزار و ۴۴۴ نفر بازمانده از تحصیل داشته ایم، این آمار در سال ۹۶ به ۴ هزار و ۱۵۰ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه نیاز است ثبت احوال استان مشخصات سجلی را ارائه بدهد تا بدانیم کدام دانش آموز با چه اسمی و در چه منطقه ای از تحصیل محروم است، تصریح کرد: نرخ باسوادی در رنج سنی ۱۰ تا ۴۹ سال ۹۲.۵ درصد است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه ۸۶ هزار و ۳۹۶ نفر بیسواد در استان وجود دارد، گفت: سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر در پایگاه های نهضت سوادآموزی ما ثبت نام کرده اند.

موسوی نیا ضمن تشریح مشکلاتی که منجر به بازماندن از تحصیل کودکان می شود، خاطرنشان کرد: عمده مشکل در این حوزه، مسائل اقتصادی و مالی خانواده ها است؛ ناآگاهی والدین، نگاه جنسیتی و عدم تحصیل دختران از دیگر مشکلات این حوزه است.

وی با بیان اینکه ممانعت از تحصیل دختران در کاهش ورودی پایه هفتم کاملا مشهود است، تصریح کرد: والدین بیشتر در مناطق روستایی اجازه نمی دهند دانش آموزان مسیری را طی کنند و در یک مرکز آموزشی ثبتنام کنند.