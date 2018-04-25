شئون فرهنگی و مذهبی استان همدان در برگزاری اجلاس گردشگری حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان با بیان اینکه اگر توفیقی در استان داریم، نتیجه انسجام، وحدت و همدلی مدیران است، گفت: طی مذاکره انجام شده، یکی از بانکها اسپانسری یکی از دو رویداد همدان ۲۰۱۸ را پذیرفت که بزودی آن رویداد مشخص و اعلام می شود.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه باید بیشترین بهره برداری را از این اجلاس های گردشگری داشته باشیم و همه در خدمت این برنامه ها باشیم تا به بهترین شکل برگزار شود، گفت: جشنواره پویانمایی جشنواره بزرگی است و در سال ۹۷ باید نشان دهیم همدان بهترین میزبان برای همه نوع برنامه در ایران است.

وی با تاکید براینکه در برگزاری اجلاس ها باید شئون فرهنگی و مذهبی استان همدان حفظ شود، گفت: باید گردشگری را تقویت کنیم.

وی در ادامه با تاکید براینکه دستگاه ها باید برنامه اقتصاد مقاومتی سال ۹۷ را پس از تصویب در کمیته مربوطه، به قرارگاه ارائه کنند، گفت: باید تغییر الگوی کشت از پر آب بر به کم آب بر، افزایش گلخانه ها، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان و کمتر استفاده کردن از آب در برنامه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی استان قرارگیرد.

نیکبخت بابیان اینکه باید تسهیلات روستایی و فراگیر سریعتر به نتیجه برسد، گفت: تمام واحدهای تولیدی که کارآموز بگیرند برای یک سال از همه نوع مالیات و بیمه معاف خواهند بود و صنایع باید این فرصت را پیگیری و از آن استفاده کند.

استاندار همدان با بیان اینکه شعار سال را باید جدی بگیریم و از چای اداره تا لوازمات اداری باید ایرانی خریداری و تهیه و بر موضوع باید نظارت شود، گفت: به ذیحسابان گفته ام که اسناد خریدهای دولتی که از استان با اولویت و از ایران قابل تهیه است را تایید نکنند و از چای هم شروع کنند.