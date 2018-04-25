حادثه صحرای طبس سند جنایت دشمن است

حجت الاسلام محمد رضا بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های دشمن برای براندازی نظام انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمن در طول چهل سال برنامه های متعددی برای شکست نظام داشته که در تمامی آن ها با شکست مواجه شده است.

وی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس به خوبی رشادت های رزمندگان را بیان می کند، اظهار کرد: تا زمانی که این جوانان در ایران وجود دارند، دشمن باید خیال نابودی ایران را به گور ببرد.

وی با اشاره به حادثه صحرای طبس بیان کرد: حمله نظامی آمریکا به طبس برای ازاد کردن گروگان ها در تهران رخ داده است.

وی با بیان اینکه تجاوز آشکار آمریکا به کشورهای اسلامی بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: بارها حضرت حق نظام را از گزند دشمن نجات داده است.

حجت الاسلام بابایی بیان کرد: بنی صدر که می دانست اسنادی در هواپیماهای دشمن وجود داشته که خیانت وی را افشا می کند، تلاش کرد هواپیماهای باقی مانده را نابود کند که منجر به شهادت شهید منتظر قائم شد.

امام جمعه فردوس حادثه صحرای طبس را سند جنایت و خیانت دشمن دانست و افزود: بعداز این حادثه کسانی که در خواب خرگوشی بودند نیز از خواب بیدار شده و به ذات پلید آمریکا پی بردند.

وی با بیان اینکه دشمن برای حمله به نظام جمهوری اسلامی ایران جنگ های نیابتی زیادی را راه می اندازد، گفت: گروهک هایی مانند داعش نیز دست پرورده دشمن بوده که با نام اسلام دست به جنایت های زیادی می زنند.

امام جمعه فردوس با اشاره به جنگ های دشمن در سوریه و لبنان بیان کرد: سوریه بهانه ای برای حمله به جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام بابایی ادامه داد: دشمن باید بداند تا زمانی که مدافعان حرم وجود دارند همچون سالیان گذشته در برنامه های خود شکست خواهد خورد.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی به واسطه رهنمون های رهبری فرزانه و داشتن کتاب آسمانی همواره پیروز خواهد بود.