به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نخستین روز از سفر خود به یونان، با کوستاس قارووقلوو، وزیر امور دینی این کشور دیدار و در باره روابط فرهنگی و دینی بین دو ملت، گفتوگو کرد.
ابراهیمیترکمان در سخنانی، ضمن اشاره به آشنایی خود با بزرگان علم و ادب یونان، اشتراکات فراوان فرهنگی ملتهای ایران و یونان را عامل پیوند روابط ملتهای دو کشور دانست.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه نیازمند گفتوگو برای فهم بهتر یکدیگر هستیم، گفت: امیدوارم با عنایت به حُسن روابط دیرینه جمهوری اسلامی ایران و یونان، شاهد گسترش روزافزون روابط فرهنگی دو کشور باشیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری هفتمین دور گفتوگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس افزود: حضور شما به عنوان وزیر امور دینی یونان در این دور از گفتوگوها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: با برگزاری گفتوگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس میتوانیم با حفظ مذهب و دین، به اشتراکات واحدی برسیم.
وی با اذعان اینکه تاکنون گفتوگوهای مختلفی بین دو کشور داشتهایم، ابراز امیدواری کرد: برگزاری دور هفتم این گفتوگوها به افزایش درک متقابل طرفهای گفتوگو از همدیگر منجر شود و نتایج خوبی را در تصمیمگیریهای مشترک آینده رقم بزند.
ابراهیمیترکمان ضمن ارایه پیشنهاد برگزاری دور بعدی این گفتوگوها در تهران، بر امضای برنامه مبادلات فرهنگی تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به نامه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به جوانان اروپا و امریکای شمالی، گفت: حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نامه مهمی خطاب به جوانان در اروپا و امریکای شمالی مرقوم کردند. در این نامه اشاره فرمودند که جوانان در غرب به تعالیم اصلی اسلام بازگردند.
ایران پیام آور صلح و دوستی است
کوستاس قارووقلوو، وزیر امور دینی یونان نیز در ادامه این دیدار، از روابط خوب و حسنه در سطوح فرهنگی بین دو ملت ایران و یونان به نیکی یاد کرد.
وی با اذعان اینکه جمهوری اسلامی ایران پیام آور صلح و دوستی بوده است، گفت: هرچه گفتوگوی بین ایران و یونان به ویژه میان نخبگان دو کشور بیشتر شود، نتایج خوبی در زمینه همکاریها حاصل خواهد شد.
ابراهیمیترکمان که به منظور شرکت در دور هفتم گفتوگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس به یونان سفر کرده است، علاوه بر دیدارهای رسمی با وزیر فرهنگ و امور دینی و وزیر آموزش و امور مذهبی این کشور و عالیجناب ایروتیموس دوم، اسقف اعظم یونان از مراکز علمی و فرهنگی این کشور به ویژه از مجموعه کلیسای اسقف اعظم، بازدید خواهد داشت.
هفتمین دور گفتوگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس طی روزهای 6، 7 و 8 اردیبهشتماه با حضور ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با ارایه مقاله توسط شرکتکنندگان هیأت ایرانی و یونانی با هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر ولس برگزار میشود.
در این دور از گفتوگوها، اساتید و علمای دانشگاهها و حوزه و کارشناسان فرهنگی حضور خواهند داشت. تاریخ و نزدیکی مستمر روابط اسلام و مسحیت ارتدوکس، چشمانداز گفتوگوها، تحقیقات متون مقدس از موضوعات مورد بررسی در این دور از گفتوگوها است.
همچنین، در راستای توسعه روابط فرهنگی و اجرایی شدن تفاهمات فرهنگی بین دو کشور، نمایشگاه خوشنویسی دوران ایران و اسلام با حضور ابراهیمیترکمان برپا میٌشود.
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