نشست منطقه ای توانمندسازی جوانان هلال احمر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه در راستای تفاهم نامه سه جانبه جمعیت هلال احمر، وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور کارشناسان مسئول امور جوانان و سرگروه های طرح ملی پیمان(پیشگیری مؤثر از اعتیاد برای نشاط جامعه) استان های تهران، قم، البرز، همدان و سمنان به میزبانی سازمان جوانان هلال احمر از چهارم تا ششم اردیبهشت ماه ۹۷ در حال برگزاری است.

هدف طرح ملی پیمان، تاثیرگذاری روی همسالان است

مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران در این مراسم با اشاره به زلزله سال گذشته در غرب کشور گفت: تمامی فعالیت های بشردوستی هلال احمر در کمک به مردم زلزله زده استان کرمانشاه، عینیت یافت.

وی افزود: جوانان عضو هلال احمر بدون درنظر گرفتن دین، مذهب، قوم و نژاد، با جان و دل به مصدومین کمک کردند.

حبیبی با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: سازمان جوانان هلال احمر از سال گذشته پیرو تاکیدات ایشان، طرح ملی پبمان (پیشگیری موثر از آسیب های اجتماعی در جهت نشاط جامعه) را در دستورکار خود قرار داد که یکی از ارزشمندترین کارهاست.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران با بیان اینکه انسان معتاد غیر از نیاز جسمی خود، دغدغه و توان فکری ندارد، نقش همسالان را در تربیت فرد موثر دانست و تاکید کرد: در طرح ملی پیمان، بیشترین تاثیر بر دوره همسالی است.

حبیبی ادامه داد: سال گذشته در قالب طرح ملی پیمان، ۱۰۰۰ گروه تشکیل و ۵۲ هزار نفر نیز آموزش دیدند.

بیشتر آسیب دیدگان اجتماعی شنیده نمی شوند

رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این مراسم گفت:بسیاری از افراد آسیب دیده اجتماعی کسانی هستند که شنیده نمی شوند.

دکتر علیرضا بهرامی، ناامیدی را گناه مشترک ادیان آسمانی دانست و افزود: فضای رقابتی که برای اثبات بدبختی ایجاد می شود، امید را از انسان سلب می کند.

وی با بیان اینکه انسان ها تحت شرایط سختی قرار می گیرند، تاکید کرد: مشکلات زیاد هستند و ما هم تا زنده ایم موظف به حل مشکلات هستیم.

بهرامی، تنهایی را دومین عامل ابتلا به آسیب های اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: کسی که کمتر از پنج نفر دوست صمیمی داشته باشد در معرض خطر قرار دارد.

وی، یکی از راه های رهایی از تنهایی را شنیده شدن دانست و اظهارکرد: نشاط، امید می آورد و امید هم روابط خوب را به همراه دارد.

نگاه سازمان جوانان، جوان باوری است

مشاور آموزش و پژوهش رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران به عنوان دیگر سخنران دومین نشست منطقه ای توانمندسازی و حمایت از ۱۰۰۰ گروه جوانان عضو داوطلب این جمعیت گفت: نگاه داوطلبانه جوانان، بستر مناسبی را برای فعالیت در هلال احمر، ایجاد می کند.

کبری محمدی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی یکی از دغدغه های اصلی مسئولان کشور است، افزود: سازمان جوانان با ۱ میلیون نفر عضو، ظرفیت انجام کارهای بزرگ را دارد.

وی با اشاره به تشکیل مجامع در سازمان جوانان هلال احمر گفت: مجامع با نگاه اعتماد به جوانان از پایین به بالا تشکیل می شوند و اعضا، نمایندگان خود را انتخاب می کنند.

مشاور رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران ادامه داد: ۱۲ برنامه خوب و تاثیرگذار این سازمان در حوزه جوانان و با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی توسط شورای اجتماعی کشور تصویب شد که در قالب تفاهم نامه های دو جانبه با وزارت کشور و سه جانبه با وزارت کشور و ستاد مبارزه با موادمخدر در حال اجرا هستند.

محمدی خاطرنشان کرد: رویکرد طرح ملی پیمان، اجتماع محور بوده و تلاش شده است از ظرفیت های علمی و دانشگاهی و همچنین بکارگیری و استفاده از ظرفیت های مردمی و داوطلبانه نسبت به اجرای پروژه های توانمندسازی محلی در مناطق حاشیه نشین و بحرانی اقدام شود.

نعیمه الماسی کارشناس اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر کشور نیز طرح ملی پیمان را یکی از فعالیت های برتر سازمان جوانان هلال احمر دانست.

وی افزود: جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از دستگاه های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر، نقش تاثیرگذار و فعالی در سال های اخیر برای پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی داشته است.

الماسی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر دارای ظرفیت و پتانسیل بالایی به خصوص در حوزه جوانان است.

نخستین نشست منطقه ای توانمندسازی و حمایت از ۱۰۰۰ گروه جوانان عضو داوطلب جمعیت هلال احمر در سال ۱۳۹۷ به میزبانی استان سیستان و بلوچستان و با حضور استان های هرمزگان و کرمان در زابل برگزار شد.

در این نشست، کارگاه هایی با عناوین معرفی طرح ملی پیمان (تبیین و رویکردهای پیشگیری)، ارزیابی مشارکتی اجتماع، سازماندهی اجتماع و ایجاد ظرفیت برگزار می شود.