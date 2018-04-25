۲ هزار واحد مسکونی برای مددجویان در خوزستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز در اهواز، تفاهمنامه ای دو ساله میان استانداری خوزستان و کمیته امداد امام (ره) برای ساخت دو هزار مسکن و ایجاد ۱۱ هزار فرصت شغلی در استان ویژه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در خوزستان با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور امضا شد.

در قالب این تفاهمنامه استانداری خوزستان مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای احداث مسکن ویژه مددجویان کمک می کند و در ایجاد شرایط لازم برای بازاریابی محصولات تولید شده در طرح های توانمندسازی و اشتغالزایی مددجویان از طریق بازارچه های محلی، بنگاه های تولیدی و خدماتی و همچنین در جهت اختصاص بخشی از منابع قرض‌الحسنه اشتغال در اختیار استانداری و تامین مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از سپرده های قرض الحسنه برای طرح های اشتغالزایی همکاری و مشارکت می کند.

استاندار خوزستان در حاشیه انعقاد این تفاهمنامه گفت: این تفاهم‌نامه در راستای هماهنگی و همراهی بیشتر میان استانداری و کمیته امداد امام (ره) است و تلاش بر این است مفاد تفاهم نامه طبق آنچه تفاهم شده اجرا شود.

شریعتی افزود: در موضوع ساخت مسکن برای اقشار کمیته امداد تلاش میکنیم در مدت زمان کوتاه تر از آنچه در تفاهم‌نامه قید شده انجام شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اشتغال و توانمندسازی مددجویان یادآور شد: در زمینه اشتغال اقدامات خوبی در سال ۹۶ انجام شده است و با تمهیداتی که در نظر گرفته شده امیدواریم امسال این روند با سرعت بیشتری پیش رود.

شریعتی ادامه داد: خدا را شاکریم که کمیته امداد افراد تحت پوشش خود را در زمینه اشتغال به سمت روزآمدی میبرد و مشاغلی را که به روز هستند و پایداری بیشتری دارند را مورد حمایت قرار می دهد.

استاندار خوزستان بیان کرد: امیدواریم منظم تر و با رقم بالاتر از گذشته بتوانیم این همکاری را گسترش دهیم و انشاالله در زمینه توانمندسازی خانواده‌های کمیته امداد امام (ره) گام های موثرتری برداریم.

