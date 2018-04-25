دانشگاه علوم پزشکی البرز به جد پیگیر وضعیت بیمارستان فردیس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ۷۶۴ پروژه‌های بهداشتی، آموزشی و درمانی کشور که به‌صورت ویدئوکنفرانسی با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، با اشاره به اینکه وزیر محترم بهداشت پیگیر حل مشکلات حوزه درمان استان است، گفت: نگرانی دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص بیمارستان فردیس ستودنی است.

وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی در خصوص حذف ردیف اعتباری بیمارستان فردیس ابراز نگرانی کرده است.

استاندار البرز خطاب به وزیر بهداشت با اشاره به اینکه استان البرز در حوزه بهداشت و درمان مشکلات عدیده‌ای دارد، گفت: امیدواریم این مشکلات با حضور جنابعالی و مدیران این حوزه برطرف شود.

نجفی بابیان اینکه بیمارستان‌های کرج و فردیس با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: از وزارت خانه انتظار کمک ویژه داریم.

وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه برنامه‌های مفصلی در حوزه اشتغال داریم و به توفیقات خوبی رسیده‌ایم، گفت: بخش زیادی از سهمیه اشتغال استان محقق شده است.

استاندار البرز با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان ابتدای سال گذشته ۲۴ درصد بوده است، گفت: این مهم در حال حاضر به ۱۱ درصد کاهش‌یافته است.