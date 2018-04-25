عطوان: تابستان ملتهبی در انتظار خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مشهور جهان عرب در مطلبی با اشاره به اینکه اوضاع منطقه به سوی التهاب بیشتر پیش می رود، آورده است: با وجود اینکه دو هفته تا موعد مشخص برای خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام در ۱۲ ماه مه مانده است اما جنگ تهدیدات و واکنش به این تهدیدات در حال شدت گرفتن است و میان آمریکا و اسرائیل از یکسو و ایران از ناحیه دیگر تشدید می شود و سوریه میدان رویارویی احتمالی است.

وی با اشاره به تهدیدات ترامپ و نتانیاهو علیه ایران بیان کرد: این تهدیدات ایران را نخواهد ترساند و سبب نخواهد شد که از توافق کوتاه بیاید و به اصلاح آن که آزمایش موشک های بالستیکش را ممنوع کند، راضی شود به ویژه که این موشکهای بالستیک عامل نگرانی اسرائیل و پایگاه های آمریکایی در منطقه خلیج فارس است. ایران به خوبی می داند و تجربه های دیگر منطقه نشان می دهد که یک قدم عقب نشینی به سلسله عقب نشینی هایی منجر خواهد شد و موضع سخت مخالف در برابر فشارهای آمریکا کم هزینه تر است.

عطوان در ادامه آورد است: یک منبع نزدیک به حزب الله به خبرنگار روزنامه رای الیوم گفت که پاسخ ایران حتمی است و چه بسا حجم و تاثیرش غافلگیر کننده باشد. این امر قابل چشم پوشی نیست زیرا به هیبت ایران مربوط می شود.

وی می نویسد: روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از یک مسئول اسرائیلی آورده است که ارتش اسرائیل تهدیدات ایران را جدی می گیرد و در حال آماده باش است. آویگدور لیبرمن وقاحت را به حداعلی خود رساند هنگامی که اعلام کرد ارتش اسرائیل در صورتی که سامانه های دفاعی سوریه علیه آن استفاده شود واکنش نشان خواهد داد. وی گفته است که اسرائیل در امور داخلی سوریه دخالت نمی کند پس صدها حمله ای که جنگنده های اسرائیلی در عمل اراضی سوریه طی پنج سال گذشته انجام داده اند چیست؟ حتما دخالت با مجوز است! وقاحت بیشتر تهدید به حمله به سوریه در صورتی که سامانه دفاع هوایی ضد اسرائیل به کار گرفته شود، است. پس فلسفه دستیابی سوریه به این موشک ها چیست آیا برای دفع حمله لبنان است؟!

عطوان بیان کرد: هنگامی که ژنرال شمخانی از واکنش سخن می گوید مفهومش این است که این واکنش نزدیک است و چه بسا پس از انتخابات پارلمانی لبنان در ششم ماه مه زیرا حزب الله خواستار آن است که بدون تاخیر برگزار شود. ترامپ تصمیم نهایی درباره برجام را یک هفته پس از آن(برگزاری انتخابات لبنان) خواهد گرفت.

وی در پایان آورده است: منطقه خاورمیانه در تابستان ملتهب می شود همین طور کودتاهای آن و فکر نمی کنیم که این تابستان مستثنی باشد به ویژه که تنش به اوج خود رسیده است و نگرانی در میان اسرائیلی ها موج می زند. ملتهای منطقه تجربه زیادی به دست آورده اند و خود را با این جنگها همسو کرده اند و چیز زیادی برای از دست دادن ندارند بر عکس اسرائیلی ها که این جنگها به عمق آنها نرسیده است و به نظر می رسد که جنگ آتی اگر شعله ور شود این گونه نخواهد بود.