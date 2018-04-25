پارسال ۲۰ هزار تولد در شهرهای جنوب غرب خوزستان به ثبت رسید 

آرمین خالقی جو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سرجمع موالید ثبت شده هفت مورد مرگ مادر داشتیم. خوشبختانه پس از اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت، شاخص مرگ مادر در شهرستانهای تحت پوشش این دانشکده کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: بیش از ۶۰۷ هزار جمعیت تحت پوشش این دانشکده از خدمات ۱۹۲ مرکز درمانی شهری و روستایی، مراکز بهداشتی و پایگاه های سلامت بهره می برند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: پس از اجرای طرح تحول سلامت به ویژه در سالهای اخیر، ۲۰۳ مرکز بهداشتی درمانی در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان با صرف ۱۳۳ میلیارد ریال اعتبار تعمیر، بازسازی و تجهیز شد ضمن آنکه ۲۲۹ مرکز دیگر شامل آموزشگاههای بهورزی، آزمایشگاهها و غیره نیز با هزینه کردبیش از ۸۶ میلیارد ریال بازسازی شدند.

خالقی جو گفت: افتخار داریم که کلینک های دندانپزشکی موجود در مراکز و خانه های بهداشت از سه مرکز در سال ۹۳ به ۱۶ مرکز در زمان حاضر افزایش یافته اند.

وی با اشاره به احداث ۲۳ باب خانه بهداشت، یک مرکز بهداشت روستایی و دو پایگاه سلامت در طی سه سال اخیر در محدوده فعالیت دانشکده علوم پزشکی در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان افزود: در زمان حاضر ۶ مرکز بهداشتی شامل دو مرکز روستایی، دو مرکز شهری و یک مرکز بهورزی و یک پایگاه سلامت دیگر نیز در حال احداث است ضمن آنکه احداث یک باب پایگاه سلامت دیگر نیز به تازه گی کلید خورده است.

وی همچنین با بیان اینکه در سه سال گذشته مجتمع عالی سلامت را راه اندازی کرده ایم، اظهار کرد: در این مجتمع بدون کنکور در سه رشته مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و سلامت دهان دانشجوی مقطع کاردانی می پذیریم، فارغ التحصیلان این مجتمع در پایان جذب سیستم دانشکده علوم پزشکی آبادان می شوند که تاکنون۱۸۷ دانشجوی فارغ التحصیل در رشته های یاد شده، جذب شده اند.

وی تصریح کرد: اتفاقی که در بحث دندانپزشکی رخ داد آنکه در سال ۹۳ بالغ بر ۹۳ درصد از خدمات قابل ارائه ما به مراجعان به کشیدن دندان ختم می شد که این رقم اکنون به ۲۳ درصد رسیده و خدماتی همچون ترمیم، جرم گیری و سایر موارد را برای مراجعان به انجام می رسانیم، پارسال ۳۸ هزار و ۱۵۱ نفر از خدمات بخش دندانپزشکی ما بهره بردند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه های بهداشت محیط نیز سنجش کلر باقی مانده، نمونه برداری میکروبیولوژی از آب آشامیدنی و نظارت بر نحوه پخت نان در نانوایی ها به لحاظ مصرف جوش شیرین نیز انجام می شود، گفت: در شاخص هایی همچون پوشش واکسن، آهن داری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، مکمل یاری ویتامین B در مقاطع متوسطه اول و دوم و غربالگری تیروئید برای نوزادان در ۲۸ روز نخست تولدشان به صد در صد اقدام رسیده ایم و این در حالیست که اقداماتمان در سایر شاخص ها نیز بالای ۹۰ درصد است.

خالقی جو افزود: خوشبختانه دانشکده علوم پزشکی آبادان از این نظر به طور معمول جزء پنج دانشکده برتر است به خصوص در بخش وارنیش گرافی که ما دانشکده دوم کشور با پوشش ۹۹ درصدی دانش آموزان هستیم.

وی اظهار کرد: ما طرحی را در سیستم دندانپزشکی مان آغاز کردیم که بر اساس آن تمامی دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی دندانهایشان معاینه و رفع پوسیدگی می شود و به این ترتیب دانش آموزی نخواهیم داشت که به مقطع اول متوسطه برود بدون آنکه از خدمات ما در بخش معاینه و ترمیم دندان بهره نبرده باشد، هم اکنون این کار در سطح مدارس آبادان آغاز شده است.

خالقی جو تصریح کرد: در زمان حاضر در سطح مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان، پوشش مراقبت از کودکان ۹۸.۶ درصد، مراقبت های دوران بارداری ۶.۵ درصد و پوشش مراقبت پس از زایمان نیز ۷.۳ درصد است.