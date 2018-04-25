تشکیل کارگروه مشترک بین استان های خزری

محمد اسلامی در حاشیه نشست با استانداران استان های ساحلی و شمالی در بابلسر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درباره مسائل و مشکلات مشترک بویژه پسماند هماهنگی های لازم به عمل آوردیم افزود: مواردی که سبب آلایندگی و به دریا واریز می شود از موضوعات بحث بوده است.

وی افزود: بحث مسائل زیرساخت های سه استان های شمالی و تقویت ان موجب توسعه می شود و این طرح های زیرساختی باید صورت مشترک اجرا شود و همچنین مسائل اجتماعی، فرهنگی و همکاری دانشگاههای استانهای ساحلی باید یکپارچه و تقویت شود.

استاندار مازندران ادامه داد: در نشست با استانداران شمالی به این نتیجه رسیدیم که سه کارگروه مشترک اقتصادی،سیاسی و اجتماعی تشکیل شود و پروژه هایی برای برون رفت از مشکلات و اجرای برنامه های توسعه ای در دستور کار قرار دهیم و قرار شد جلسات کارگروه ها هر سه ماه تشکیل شود و استانداران نیز مصوبات کارگروهها را بررسی کنند.

وی ادامه داد: قرار شد جلسات به صورت نوبتی با حضور نمایندگان ولی فقیه در استان ها و نمایندگان مجلس برگزار شود و با یک همفکری و هم افزایی، همگرایی را در استان های شمالی به وجود آوریم.

استاندار مازندران باشاره به اینکه شمال کشور به عنوان یک ذخیره متعلق به همه کشور است ادامه داد: حفظ و رونق مسائل به استان های شمالی از اهداف مد نظر است.

وی درباره تشکیل اتاق فکر توسعه استان گفت: سازماندهی لازم صورت گرفته و کارگروههای آن تازه تشکیل شده و هنوز قضاوت و اظهار نظر در این زمنیه زود است.