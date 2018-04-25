سارق طلاجات در بروجرد دستگیر شد/ اعتراف به ۲۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در بروجرد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با کارهای اطلاعاتی و پلیسی یک سارق را در بروجرد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد، سارق با همدستی چند نفر، ابتدا از طریق پرس و جو و پرسه زدن در محل های مورد نظر طعمه خود را شناسایی و پس از اطمینان تنهایی صاحب منزل یا خالی بودن از سکنه از طریق پشت بام ها وارد منازل می شد و اقدام به سرقت می کرد.

سردار مهدیان نسب خاطر نشان کرد: سارق به جرم خود با همدستی دو نفر دیگر به ۲۰ فقره سرقت اعتراف و مقادیری طلا و جواهرات از وی کشف شد.

وی با اشاره به اینکه دو همدست وی نیز دستگیر شده اند، گفت: با شناسایی مال باختگان، سارق و همدستانش همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.