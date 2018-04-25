به گزارش خبرنگار مهر، حفیظ الله فاضلی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی هفته کار و کارگر با اشاره به اینکه ۹۹ هزار کارگر در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: این تعداد کارگر به همراه خانواده هایشان نیمی از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: توسعه تعاونی ها در سطح استان از مهمترین اهداف در استان چهارمحال و بختیاری است که زمینه ساز ایجاد اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پنج طرح بزرگ اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی می شود.

وی بیان کرد:کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف راه اندازی طرح های اشتغالزا در این استان است.