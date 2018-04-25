  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری:

۹۹ هزار کارگر در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

۹۹ هزار کارگر در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

شهرکرد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ۹۹ هزار کارگر در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حفیظ الله فاضلی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی هفته کار و کارگر با اشاره به اینکه ۹۹ هزار کارگر در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: این تعداد کارگر به همراه خانواده هایشان نیمی از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: توسعه تعاونی ها در سطح استان از مهمترین اهداف در استان چهارمحال و بختیاری است که زمینه ساز ایجاد اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری می شود.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پنج طرح بزرگ اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی می شود.

وی بیان کرد:کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف راه اندازی طرح های اشتغالزا در این استان است.

کد مطلب 4280997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها