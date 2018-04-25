۲۰۰هزار هکتار از اراضی زراعی به دیمزارهای کم بازده تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، جلیل سلطان نژاد ضمن تاکید بر لزوم حفظ و حراست از عرصه‌ها و منابع طبیعی در اراضی ملی اظهار کرد: برای مدیریت عوامل تخریب و کاهش خسارات زیان بار در اراضی ملی و طبیعی پروژه تبدیل دیمزارهای کم بازده را در دستور کار جدی قرار داده‌ایم.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از شناسایی ۲۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی جهت اختصاص به طرح تبدیل دیمزارهای کم بازده خبر داد و گفت: با توجه به مقرون به صرفه بودن کشت بذور یونجه و تولید علوفه و حفظ منابع، تولید علوفه با مشارکت عرصه‌نشینان در اولویت اداره کل منابع طبیعی استان زنجان قرار گرفته است.

جلیل نژاد افزود: پروژه تبدیل دیمزارهای کم بازده با هدف اجرای طرح‌های اقتصادی در اولویت منابع طبیعی زنجان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اختصاص بودجه برای اجرای این پروژه در سال ۹۵ از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان زنجان ادامه داد: در سال ۹۶ نیز اعتبارات ملی و استانی مطلوبی برای اجرای این پروژه ها اختصاص داده شده که در سال ۹۶، پروژه توزیع ۲.۵ تن بذر یونجه جهت تولید علوفه عملیاتی شده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، با بیان اینکه پروژه نامبرده در اراضی کم بازده، متروکه و شیب دار اجرا می شود، اضافه کرد: زمانی که ارزش تولید نسبت به هزینه کاهش می یابد، اراضی توسط افراد رها می شود و دچار فرسایش می گردد که به این اراضی اصطلاحا" متروکه و رها شده گفته می‌شود.

وی اجرای پروژه تبدیل دمیزارهای کم بازده را گامی در جهت ارتقا سطح معیشت و وضعیت اقتصادی دامداران ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی در استان زنجان وجود دارد که ۲۰۰ هزار هکتار برای اجرای پروژه شناسایی شده است.

سلطان نژاد زنجان را یکی از استان های پیشرو کشور در زمینه اجرای پروژه های تبدیل دیمزارهای کم بازده دانست و با توجه به وضعیت اقلیمی قرار گیری استان در مناطق خشک و نیمه خشک ایران تصریح کرد: با این وجود پیش روی استان زنجان در اجرای پروژه تبدیل دمیزارهای کم بازده نسبت به استان‌هایی که در این وضعیت آب و هوایی قرار گرفته اند قابل توجه است.

وی با بیان اینکه این پروژه نسبت به زراعت دیم اقتصادی تر است، به اجرای پروژه تبدیل دیمزارهای کم بازده با مشارکت دامداران در مناطقی از زنجان، ابهر، طارم و ماهنشان اشاره کرد.