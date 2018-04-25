کمک ۱۰۸ میلیارد تومانی خوزستان ها به کمیته امداد در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح پیش از ظهر امروز در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک استانداری خوزستان و کمیته امداد امام خمینی(ره) با محوریت توانمندسازی نیازمندان اظهار کرد: استاندار خوزستان نیز کمک کرد تا کارهای مربوط با کمیته امداد در استان با سهولت پیش روند. طبق آمار ارائه شده، بانک‌های خوزستان هفت هزار و ۶۰۰ فقره وام اشتغال‌زایی به مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت کرده‌اند که ۹۰ درصد سهمیه وام‌های قرض‌الحسنه سال گذشته محقق شده است.

فتاح با اشاره به احداث حدود ۸۰۰ واحد منزل در شهر و روستای خوزستان در سال گذشته اظهار کرد: با توجه عملکرد خوب استان خوزستان، تصمیم‌گرفته شد این موارد در قالب تفاهم‌نامه منعقد شود تا شاهد عملکرد بهتری باشیم.

وی در خصوص تفاهمنامه به امضا رسیده با استانداری خوزستان گفت: در این تفاهمنامه احداث دو هزار واحد مسکونی در طول سه سال برنامه‌ریزی شده بود که پیشنهاد داده شد زمان احداث این خانه‌ها کاهش یابد به همین دلیل، مقرر شد طی دو سال دو هزار واحد از طریق استانداری خوزستان و کمیته امداد احداث شوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان کرد: سال گذشته ۳۷ میلیارد تومان از محل صندوق ولایت کمیته امداد وام قرض‌الحسنه به مددجویان استان پرداخت شد. در حال حاضر با همراهی و کمک استاندار خوزستان قرار شد ۱۵ میلیارد تومان از استانداری خوزستان و ۱۵ میلیارد از کمیته امداد به سپرده‌های صندوق در سال ۹۷ و ۹۸ افزوده می‌شود که با این شرایط می‌توانیم شاهد برداشتن گام‌های موثری باشیم.

فتاح اظهار کرد: مقرر شد در بودجه ۹۷ مصوب مجلس، دولت ۵۰ هزار واحد مسکن مهر را در کشور به کمیته امداد و بهزیستی تحویل دهد. هر مقدار مسکن نیمه تمام به کمیته امداد تحویل داده شود هزینه را احداث را پرداخته و تحویل می‌دهیم چراکه در استفاده از این ظرفیت محدودیتی نداریم.

وی گفت: همچنین یک توافق در دولت انجام شده و قرار است۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر برداشت شود.

فتاح با بیان اینکه سهم خوزستان از این صندوق رقم بالایی است، بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سهمی از ۱.۵ میلیارد دلار را به کمیته امداد تخصیص داده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه در کل کشور یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه اشتغال برای سال ۹۷ در نظر گرفته شده است، افزود: سهم خوزستان نیز در این اعتبار مشخص خواهد شد که امیدواریم صد درصد این مبلغ تخصص داده شود.

فتاح افزود: همکاری خوبی بین کمیته امداد، دولت و مجلس وجود دارد و وحدتی برای مأموریت کمیته امداد ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: این هم‌افزایی در سطح مجلس، دولت و کمیته امداد می‌تواند آرامش را برای نیازمندان جامعه ایجاد کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به انعقاد دو تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان و دانشگاه شهید چمران و پارک و علم و فناوری استان گفت: باید از ظرفیت علمی استان خوزستان حداکثر استفاده را کنیم و این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند به محرومین کمک کند.