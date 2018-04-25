شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دید افقی در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: پدیده گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد.

وی تاکید کرد: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار طی چهارشنبه و پنج شنبه در سطح استان است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برای روز پنج شنبه رگبارهایی خفیف و پراکنده در برخی مناطق استان به ویژه مناطق شمالی پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: پدیده گردوغبار در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری موجب کاهش دید افقی می شود.