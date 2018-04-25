ساخت ۱۹۲ واحد مسکونی برای زلزله زدگان توسط سپاه/حضور ۵۰۰۰ جهادگر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسداللهی امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی ساخته شده توسط بسیجیان برای زلزله زدگان استان کرمانشاه که با حضور سرلشکر جعفری انجام شد، با اشاره به اینکه به لحاظ فیزیکی مردم از اقصی نقاط کشور در مناطق زلزله زده حضور یافتند، اظهار داشت: این منطقه کوئیک که در آن حضور داریم بیشترین شدت زلزله و خسارت و تلفات را داشته که در آن قرارگاه حاج احمد متوسلیان توسط نیروهای سپاه تهران تشکیل شد.

وی افزود: مثل همه حوادث طبیعی نیروهای سپاه از همان لحظات وساعات اولیه و درست در ایامی که این اتقاق با اتمام اربعین حسینی تلاقی شد در مناطق زلزله زده حضور یافتند.

سردار اسدالهی گفت: اولین نیروهای یاری رسان به مردم زلزله زده کرمانشاه، اربعین داران و موکب داران همه شهرها بودند و برکت حضرت ابا عبدالله(ع) از همان لحظه شامل حال این مردم شد

فرمانده لشکر عملیاتی محمد رسول الله(ص) از حضور نیروهای جهادی و جوانان دهه ۷۰، رزمندگان دهه۶۰، پیشکسوتان و مدافعان حرم در این مناطق خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این منطقه تعلق خاطری برای همگان داشت، گفت: حاج سعید قاسمی از روز اول به مناطق زلزله زده آمد و به منطقه روبرو و تهاجم دشمن در سه روز اول که جنگ ما از کجا شکل گرفت، اشاره کرد یعنی با نگاه به عقبه دفاع مقدس، قرارگاه کار خود را شروع کرد.

سردار اسدالهی درباره اقدامات انجام شده افزود: ظرف مدتی که از زلزله پشت سر گذاشتیم که البته این کمترین اقدام برای این مردم شریف است، یعنی از روز اول حضور در بحث ساخت وارد شدیم در واقع سپاه به عنوان تنها مجموعه ای است که مدعی شده از ابتدا خانه مسکونی دائم ساخته است.

سردار اسداللهی با اشاره به اینکه تا قبل از عید ۲۳ واحد و امروز نیز ۲۷ واحد به مردم زلزله زده واحد ساخته شده تحویل شده گفت: از روز اول ساخت این منازل به نیابت از یک شهید مدافع حرم آغاز شد و امروز نیز تحویل این ۲۷ واحد با حضور خانواده های شهدای مدافع حرم انجام شد.

وی با بیان اینکه ۱۴۲ واحد دیگر در دست ساخت داریم افزود: از این منطقه تا قلعه شاهین ۲۲ روستا وجود دارد که سه گروه شیعه اهل حق و سنی را در خود جای داده در واقع تنها مجموعه ای که سه مذهب در کنار یکدیگر مشغول ساخت هستند.

سردار اسداللهی با اشاره به اینکه جمع کل واحد ها به سمت ساخت ۱۹۲ واحد پیش می رود، گفت: اگر سپاه بتواند ۲۵۰ واحد منزل بسازد کار خاصی انجام داده است.

وی از تحویل ۱۰۰ سرویس بهداشتی خبر داد و افزود: ۲۶۶ سرویس بهداشتی دیگر هم در دست کار است که با پیشرفتهای فیزیکی متفاوتی تکمیل می شود.

سردار اسداللهی گفت: یکی از تدابیر خوب سپاه تهران این بود که برای ایام عید ۲۲ روستا را بین نواحی خود تقسیم کرد و هرناحیه در یک روستا مستقر شد که به ساخت سرویس بهداشتی، حمام، دیوار کشی، توزیع سبد کالا، و ساخت حداقل یک باب منزل مشغول شدند و در این میان حداقل یک ارتباط خوب بین بسیجیان و مردم برقرار شد.

وی بازسازی چهار مسجد و تحویل ۱۵۰ کانکس مشاغل در کنارتهیه و توزیع ۶۰۰ آبگرمکن را از دیگر کارهای مجموعه سپاه تهران دانست و افزود: این قرارگاه با همت خیرین ۹۵۰ کانکس و قرارگاه خاتم نیز ۹۸۰ کانکس را تهیه و میان مردم زلزله زده توزیع کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه ۲۵۰ کانکس هم مربوط به روزهای اول زلزله به عنوان سرویس بهداشتی و حمام به صورت سازه های فلزی آماده و تحویل شد، گفت: در قالب دوره های یک هفته تا ۴۵ روزی ۵ هزار نیروی جهادگر در این منطقه حضور یافتند که برخی بیش از ۴۵ روز در این مناطق حضور داشتند همچنین بیش از ۲۰ تیم گروه پزشکی و روانشناسی نیز مشغول ارائه خدمت طی این مدت بودند.

وی با اشاره به داستان فروش یوسف پیامبر در بازار برده فروشان و اینکه با وجود پرداخت سکه های طلا توسط عزیز مصر، پیرزنی با پرداخت دو کلاغ در صف خریداران یوسف قرار گرفت با این امید که نام او نیز در خیل مشتاقان پیامبر نوشته شود افزود: این بچه های جهادگر نیز می دانند باید داستان به شکل دیگری رقم بخورد اما آمدند به سهم خود به ولی امر مسلمین بگویند که شما گفتید روزهای خوب را رقم بزنید و گفتید برای این مردم زلزله باید فرصتی باشد تا به مشکلات قبل از زلزله هم رسیدگی شود توان ما این مقدار بود که خالصانه برای مردمی که در دفاع مقدس امتحان خود را پس دادند رو کردیم.

سردار اسداللهی با اشاره به اینکه به فرموده امام حاضر ۲۵ سال آینده آن رژیم نخواهد ماند و در این راه خرمشهرهای متعددی را در پیش روی داریم گفت: یک خیمه گاه بزرگ برای امتهای اسلامی فراهم شده و برای محو آن رژیم باید در اردوگاه هایی قرار گیریم و امت واحده را شکل دهیم و در عمل این وحدت را ثابت کنیم.

وی افزود: این ارتباط بسیار خوبی که مردم توانستند با نیروهای قرارگاه برقرار کنند مرهون نفس قدسی امام راحل(ره) است.