شهرستان اهر با قابلیت های بالقوه نیازمند کمک های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اهر گفت: با توجه به قابلیت های ویژه شهرستان اهر در حوزه های مختلف کشاورزی، گردشگری، معادن و صنایع تبدیلی نیازمند مساعدت های ویژه دولت است.

وی از فعالیت ۱۸ معدن در شهرستان اهر خبر داد و افزود: هم اکنون ۴۱ معدن در شهرستان اهر شناسایی شده است که یکی از محورهای اشتغال زایی در شهرستان اهر می باشد.

فرماندار شهرستان اهر به قابلیت های شهرستان اهر در زمینه های کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی نیز اشاره کرد و گفت: اقدامات اساسی در این زمینه در دولت تدبیر و امید صورت گرفته و تلاش داریم در قالب سند تدبیر و توسعه که در قالب ۵ هسته کلیدی شامل کشاورزی، معدن، گردشگری، صنایع تبدیلی و دامداری تهیه و تدوین شده اقدامات زیربنایی در جهت توسعه این بخش ها انجام دهیم.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی و تاریخی اهر این شهرستان را یکی از مراکز منطقه ارسباران برشمرد که با حمایت های همه جانبه خود با برنامه ریزی های دولت و حضور پرشور در فعالیت های اجتماعی و فذهنگی و در اکثر زمینه ها منشا خیر و برکت برای شهرستان و کمک حال مسئولان بوده اند.

فرماندار شهرستان اهر همچنین در قسمتی دیگر از سخنان خود این شهرستان را مهد ادب و عرفان و هنر عنوان کرد که در طول تاریخ انسان های توانمند و شایسته ای از جمله آنها دهها عالم و دانشمند و چهره های برجسته کشوری که در دوران خدمت خود منشاء خدمات ماندگار در سطح استان و کشور بوده اندتربیت کرده است.

محمودی خواسته های عمومی شهرستان را تکمیل بزرگراه اهر – تبریز، کمک به کشاورزان خسارت دیده، تقویت زیرساخت های ورزشی، درمانی، آموزشی، صنعتی و کشاورزی عنوان کرد و خواستار حمایت ویژه دولت از این منطقه مستعد شد.

توسعه فضای کسب و کار یکی از نیازهای اساسی شهرستان اهر است

امام جمعه شهرستان اهر نیز در این جلسه گفت: توسعه فضای کسب و کار یکی از نیازهای اساسی شهرستان اهر است.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده گفت: معضل بیکاری یکی از مشکلات گریبانگیر مردم شهرستان اهر و به خصوص جوانان است که امیدواریم در این زمینه از سوی دولتمردان تدبیر ویژه ای شود.

وی به کندی عملیات اجرایی بزرگراه اهر – تبریز نیز اشاره کرد و افزود: از زمانی که من مسئولیت امامت جمعه شهرستان اهر را به عهده دارم مردم ولایت مدار شهرستان با مشکلات ارتباطات جاده ای و بخصوص تصادفات متعدد در جاده اهر – تبریز مواجه هستند که تاکنون اقدامات جدی برای اتمام آن صورت نگرفته و انتظار داریم امسال وعده های مسئولان محقق شود و این پروژه به اتمام برسد.

امام جمعه شهرستان اهر، به دیگر مشکل این شهرستان نیز گریزی زد و گفت: سرمازدگی باعث شد دسترنج و ممر درآمد باغداران به کلی از بین برود و این عزیزان زحمتکش با مشکل جدی مواجه شوند که امیدوارم دولت و مجلس در این خصوص تدبیر لازم را انجام دهند.

وی، شهرستان اهر را یکی از شهرهای فرهنگی و تاریخی استان آذربایجان شرقی برشمرد و گفت: خوشبختانه تعامل ویژه مسئولین شهرستان در زمینه های مختلف باعث شده که در کارهای عمومی در بین مسئولان در جهت پیگیری امورات شهرستان و کمک به حل مشکلات مختلف در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی وحدت رویه وجود داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده، در پایان مردم شهرستان اهر را مردمی وفادار به نظام و انقلاب عنوان کرد که در تمامی صحنه های انقلاب نقش بی بدیل خود را ایفا کرده اند.