به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینی وند ظهر چهارشنبه در نشستی با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان به میزبانی این اداره کل، ضمن بیان اینکه شاخص‌های تعیین شهریه مدارس غیردولتی تعیین‌شده است، بیان داشت: طبق دستورالعمل وزارتخانه، مدیران مدارس غیردولتی طبق داشته‌هایشان برحسب تعداد دانش‌آموز و امکانات برنامه‌ای یک‌ساله را می‌نویسند تا بتوانند میانگین هزینه‌ها را محاسبه و آن را به تعداد دانش‌آموز تقسیم کنند تا شهریه هر فرد محاسبه شود و این سازوکار تعیین شهریه‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: بر طبق این طرح، شهریه‌هایی که از مردم دریافت می‌شود، متناسب با هزینه کرده‌های مدارس غیردولتی است که قطعاً نمی‌تواند ارقام خلاف واقع را در آن دخیل کند همچنین برای سال آتی نیز طبق همین شاخص‌های تعیین‌شده در مدارس غیردولتی افزایش چشم‌گیر شهریه نخواهیم داشت.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش، گفت: حجم برنامه‌های اعلام‌شده از سوی مدارس سطح کشور در وزارتخانه موجود و موردبررسی قرار می‌گیرد لیکن در سال جاری باید گفت حجم این برنامه‌ها به‌گونه‌ای هستند که افزایش چشم‌گیر در شهریه را نسبت به سال تحصیلی ماقبل آن شاهد نخواهیم بود.

زینی وند با تأکید بر اینکه در بخش شهریه مدارس غیردولتی، الگویی مشخص تدوین‌شده است، گفت: تناسب با هزینه‌های مدرسه یکی از شروط وزارتخانه برای این امر محسوب می‌شود.