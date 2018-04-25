بهره گیری از فناوری های جدید در توسعه صنعت نساجی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه محرابی ظهر چهارشنبه در بازدید از کارخانه تولید پارچه چادر مشکی چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بهره گیری از فناوری ها و تکنولوژی های جدید در توسعه صنعت نساجی ضروری است، اظهار داشت: بهره گیری از دانش علمی جدید در بخش نساجی کشور باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ درصد اشتغال کشور در بخش نساجی است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای حفظ اشتغال موجود و افزایش آن در بخش نساجی باید از تکنولوژی های جدید برای رقابت در عرصه های بین المللی بهره گیری کرد.

نوسازی تجهیزات کارخانه های نساجی در کشور موجب افزایش تولید می شود

وی با اشاره به اینکه واردات پوشاک قاچاق موجب ضرر و زیان بخش نساجی می شود، تاکید کرد: پوشاک در مناطق آزاد تحت عنوان های ته لنجی، کالای حمل مسافر، کوله بری و ... وارد کشور می شود که این امر نقش مهمی در جلوگیری از توسعه بخش صنعت نساجی کشور دارد.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: نوسازی و بهسازی بخش نساجی کشور از سال گذشته آغاز شده است.

وی ادامه داد: نوسازی و بهره گیری از دانش جدید و مدیریت مناسب می توان اشتغال بخش نساجی را در کشور افزایش داد.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: افزایش درآمد بخش نساجی کشور در پی بهره گیری از مواد اولیه مرغوب، نیروی متخصص، تکنولوژی و تجهیزات جدید و ... محقق می شود.