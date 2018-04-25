خانه جوان در شهرستانهای استان قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی مقدم در نشست خبری که روز چهارشنبه در محل معاونت فرهنگی اداره ورزش وجوانان قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای توسعه فعالیتها مربوط به امور جوانان درصددیم خانه جوان را در همه شهرستانها راه اندازی کنیم.

وی همچنین از فراهم شدن مقدمات احداث ساختمان خانه جوان در مرکز استان خبر داد و گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ٧٠٠ مترمربع ساخته خواهد شد و ظرفیت خوبی برای استقرار تشکلها مهیا می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان قزوین گفت: مکان کنونی امور جوانان استان در معاونت فرهنگی اداره ورزش مستقر شده که شاید جوابگوی همه نیازها نباشد اما توانسته محلی برای گردهمایی جوانان و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی برای آنها باشد.

شهرستانها صاحب خانه جوان می شوند

علایی مقدم بیان کرد: بزودی زمینه راه اندازی خانه جوان در شهرستان های استان را نیز فراهم می کنیم تا این فعالیتها در همه مناطق استان عملیاتی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان قزوین اضافه کرد: استقرار دبیرخانه سیاست گذاری امور جوانان کشور در قزوین بیانگر وجود استعداد و ظرفیت های خوب جوانان در استان است.

وی افزود: تشکلهای مردم نهاد از ظرفیت های بسیار خوب استان است که اگر کارها به آنها واگذار شود قادریم فعالیت های خوبی را عملیاتی کرده و به نتایج خوبی برسیم.

علایی مقدم تصریح کرد: حمایت از سمن ها از دیگر اولویت های ما در سال جاری است و در راستای سیاست های دولت تلاش می کنیم نسبت به ارتقای کمی و کیفی تشکل های مردمی اقدام کنیم.

وی اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد بازوی توانای دستگاه های اجرایی هستند و ما باید برای رسیدن به موفقیت از این ظرفیت استفاده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد:مهمترین رسالت ما در امور جوانان این است که بتوانیم بستر بروز استعدادها و بیان دغدغه ها و مشکلات جوانان را فراهم کنیم و خانه جوانان می تواند این مسیر را هموار کند.

علایی مقدم گفت: باید از ظرفیت همه جوانان با هر گرایش، سلیقه و دیدگاهی استفاده کنیم و اگر بتوانیم جوانان را دور هم جمع کرده و کار گروهی را یاد دهیم اقدام مناسبی انجام داده ایم.

وی اضافه کرد: توجه به اشتغال و ازدواج جوانان از دغدغه های دولت در این زمینه است و با افزایش سقف وام ازدواج برای ایجاد اشتغال ضمن توافق با صندوق کارآفرینی امید هر ایده و طرح اشتغالزایی که از سوی جوانان داده شود مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

۱۰ طرح ورزشی امسال افتتاح می شود

وی در ادامه گفت: امسال درصددیم در قالب طرح «فجر چهل» تعداد ١٠ طرح ورزشی در استان راآماده بهره برداری کنیم.

وی گفت: مسابقات جام جهانی را در پیش داریم و پس از آن خود را برای رقابتهای آسیایی و پارآسیایی آماده خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم با شرکت ورزشکاران بیشتری در این مسابقات زمینه کسب مدال های رنگارنگ را ارتقاء بخشیم.

علایی مقدم بیان کرد: برای تامین اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در نواحی منفصل شهری و شهرهای حاشیه و مناطق آسیب پذیر برنامه ریزی کرده ایم که این کار به شناسایی استعدادهای جوانان هم کمک می کند.

فوتسال و والیبال ظرفیت لیگ کشوری شدن را دارد

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در ادامه تصریح کرد: برخی از رشته های ورزشی استان مانند فوتسال و والیبال ظرفیت لیگ برتری شدن را دارد و اگر بتوانیم حامی مالی از بخش صنعت را جذب کنیم در لیگ هم شاهد موفقیتهایی خواهیم بود.